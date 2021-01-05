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'Çöp taksi' hizmetine oyun havası bestelenip, klip çekildi

DHA

'Çöp taksi' hizmetine oyun havası bestelenip, klip çekildi


Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, temizlik çalışmalarının daha hızlı yapılabilmesi amacıyla belediye tarafından hizmete alınan 'çöp taksi' için Roman müzisyenler tarafından 9/8'lik ritimle şarkı bestelendi. Enstrümantal olarak uyarlanan oyun havası, temizlik çalışması sırasında araç üzerine konulan ses sisteminde çalınmaya başlarken, 'çöp taksi'ye bir de klip çekildi.
Keşan Belediyesi, temizlik hizmetlerinin daha hızlı yapılabilmesi ve dar sokaklarda çöplerin birikmeden alınabilmesi için bir süre önce 'çöp taksi' uygulamasını hayata geçirdi. Farkındalık yaratmak ve tanıtım yapmak amacıyla Roman müzisyenler tarafından 'çöp taksi' için 9/8'lik ritimle oyun havası bestelenerek, uyarlandı. Şarkı, temizlik çalışması sırasında 'çöp taksi'ye konulan ses sisteminde çalınmaya başlarken, tanıtımı için de klip çekildi. Klipte, 'çöp taksi'yle ilçe genelinde yapılan temizlik çalışması görüntülerine yer verildi. Keşan Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan klip, büyük beğeni topladı.
'MÜZİKLİ BİR TANITIM KLİBİ HAZIRLADIK'
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, şehrin temizliğine büyük önem verdiklerini belirterek, "Bir süre önce Keşan'a çöp taksi kazandırdık. Çöp taksi uygulamasını daha fazla vatandaşımıza ulaştırdığımızı ifade ediyoruz. Bununla ilgili müzikli bir tanıtım klibi hazırladık. Roman müzisyenlerimiz bir şarkı besteleyerek, seslendirdi. Biz de bir klip hazırladık. Bunu sosyal medya hesaplarımızdan da paylaştık. Çöp taksimizin üzerinde bulunan hoparlörden de tanıtıcı şarkıyı çalmaya başladık. Artık vatandaşlarımız çöp taksinin yaklaştığını çalan müzik sayesinde anlayacak. Vatandaşlarımız da çöpünü dışarı çıkararak, çöp taksiye verebilecekler" dedi.
'VATANDAŞ 153'Ü ARAYARAK, ÇÖPLERİ ÇÖP TAKSİYE ALDIRTABİLECEK'
Çöp taksinin küçük yapısı sayesinde çok daha hızlı hareket ederek, dar sokaklarda çalışabildiğini ifade eden Helvacıoğlu, "Günlük 10-15 ton çöp taşıyor. Çarşı merkezleri ve ana arterlerde, çöp konteynerlerinin olmadığı noktalarda biriken çöplerin rahatla alınmasını sağlıyor. Vatandaşlarımız, rutinin dışında bir etkinlik sonucu ev veya işyerleri önünde biriken çöpler için Beyaz Masa İhbar Hattı 153'ü arayarak, çöpleri çöp taksiye kısa sürede aldırtabilecek. Ama vatandaşımızın da bize yardımcı olmasını istiyoruz. Ne olur çöpü, çöpe atalım" diye konuştu. 
Kunduracılar Çarşısı esnafı Mert Başak da, 'Çöp taksi' hizmetinden memnun olduklarını kaydederek, "Verilen hizmetten memnunuz. Oyun havası çalınması da tam Trakya işi olmuş" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-01-05 15:03:03

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