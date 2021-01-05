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Uzunköprü’ye devlet-vatandaş işbirliğiyle 4 bin 70 metre sulama kanalı

İHA

Uzunköprü’ye devlet-vatandaş işbirliğiyle 4 bin 70 metre sulama kanalı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Sığırcılı ve Çakmak köylerinde, KÖYDES projesi kapsamında devletvatandaş işbirliğiyle toplam 4 bin 700 metre uzunluğunda beton sulama kanalı yapılıyor.
Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, KÖYDES yatırımlarını içinde yen alan Sığırcılı ve Çakmak köylerinde yapımı devam eden beton sulama kanalı inşaatlarını yerinde inceledi.
Kaymakam Erdoğan, beraberinde İlçe Özel İdare Müdürü İlker Tekel, Kaymakamlık Grup Köyleri İçme Suyu Birliği Muhasibi Özcan Dayıoğlu, S.S. Çakmak Barajı Sulaması Sulama Kooperatifi Başkanı Ünal Çelebi, Sığırcılı Köyü Muhtarı Şaban Kaya, Çakmak Köyü Muhtarı Tuncay Üye ve azaları ile Salarlı Köyü Muhtarı Talip Aydın ile birlikte Sığırcılı köyünde 2020 yılı KÖYDES ek programından yapımına başlanan bin 500 metre uzunluğunda beton sulama kanalı yapım işini kontrol etti.
Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, daha sonra Çakmak köyüne geçerek, buradaki 3 bin 200 metre uzunluğunda beton sulama kanalı yapılması planlanan alanda ve daha önce Meriç nehri seddesinde patlayarak Çakmak köyü ovasına kumların girmesine sebep olan alanda da incelemelerde bulundu.
Kaymakam Erdoğan, Çakmak köyünde 3 bin 200 metre uzunluğunda beton sulama kanalı yapılmasını KÖYDES planlamasına dahil edeceklerini söyledi. Erdoğan, kaymakamlık olarak yapılan bu çalışmalara sadece hazır beton katkısında bulunduklarını, işçilik ve diğer masrafların köy bütçesi ile vatandaşlar tarafından karşılandığını dile getirdi.

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