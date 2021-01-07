Edirne'de kaçak bin 147 şişe parfüm ve 3 bin 200 oto kokusu ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)EDİRNE'de, jandarma tarafından arama yapılan araçta, kaçak yollarla İstanbul'dan Romanya'ya götürülmek istenilen bin 147 şişe parfüm ve 3 bin 200 oto kokusu ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyulu üzerindeki gişelerde kurdukları kontrol noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. İstanbul'dan Romanya'ya gittiği belirlenen araçta yapılan aramada piyasa değeri 156 bin lira olan kaçak bin 147 şişe parfüm ve 3 bin 200 oto kokusu ele geçirildi.

Kaçak parfüm ve oto kokularına el koyulurken, gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatılıp, salıverildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2021-01-07 15:16:11



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