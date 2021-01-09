Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı.
Edirne ve Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri düzenledikleri ortak operasyonla yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ şüphelileri A.İ. (29) ve G.İ.'yi (26) yakalayarak, gözaltına aldı. 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-01-09 11:33:00
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