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Trakya'da yağmur etkili oldu

DHA

Trakya'da yağmur etkili oldu


Ali Can ZERAYMehmet YİRUNÜnsal YÜCELResul ORUÇOĞLU/EDİRNE-T EKİRDAĞ-KIRKLARELİ, (DHA)MARMARA Bölgesinde beklenen sağanak yağış, Trakya'da etkili olmaya başladı. Edirne´de sabah erken saatlerde başlayan sağanak cadde ve sokaklarda su birikintisine neden olurken, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde belediye ekipleri, cadde üzerinde tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı. Kırklareli'nde ise aniden havanın kararmasıyla bastıran yağmur bir anda cedde ve sokakları göle çevirdi.
Meteorolojinin uyarısının ardından, Marmara Bölgesinde beklenen yağış, Trakya´da etkili olmaya başladı. Edirne'de sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağış nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklar su birikintisiyle doldu. Kentte, kısıtlamada izinli olan vatandaşlar suyla dolu caddede araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Zaman zaman etkisini artırarak yağan yağmurda çok sayıda güvercin tarihi binaların saçaklarına sığınarak yağmurdan korunduğu görüldü. Keşan ilçesinde ise yağan yağmur tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Kocadere Göletinde suyun artmasına neden oldu. Göletin çekilen sularıyla kuruma noktasına gelen yatağının bir kısmı tekrar suyla doldu.   
ÜRETİCİ YAĞMUR SEVİNCİNİ PAYLAŞTI
Son 91 yılın en kurak yılını geçiren Edirne'de yağan yağmur, buğday ekili tarım arazilerini sularken üreticiyi de sevindirdi. Edirneli bazı üreticiler sosyal medya hesaplarından kurak geçen ayların ardından paylaştıkları fotoğraflarla yağmurun sevincini yaşadılar. Edirne'de yaşanan kuraklık nedeniyle tarım arazilerini sulayan 31 gölet ve 6 barajda doluluk oranında düşüş yaşanıyor. Yer altı sularının da 95 metreye kadar çekildiği kentin 5 aylık içme suyunun kaldığı açıklandı. Türkiye'nin yüzde 44 pirinç (çeltik) ihtiyacının karşılandığı kentte yağan her yağmur damlasına çok ihtiyaç olduğu ifade ediliyor.
TEKİRDAĞ'DA RÖGARLAR TEMİZLENDİ
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yağan yağmur kısa sürede cadde ve sokakları göle çevirdi. Su dolu caddelerde tıkanan rögarlarda belediye ekipler temizlik çalışması başlattı. Su baskını yaşanan mahallerde ise ekipler vatandaşların evlerine su baskınına karşı uyarıp, tedbirli olmalarını istedi. Kırklareli'nde ise aniden havanın kararmasıyla bastıran yağmur kısa sürede etkisini gösterdi. Kısıtlama nedeniyle boş olan kent cadde ve sokakları bir anda suyla doldu.
5 GÜN ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji yetkilileri, Trakya´yı etkisi altına alan sağanak yağışın zaman zaman şiddetini artırarak bölgede 5 gün boyunca etkili olacağını söyledi. Bölgeye güneyden geldiği belirtilen yağışın beklenen programlı sistem programlı yağış olduğu ve çarşamba gününe kadar devam edeceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Trakya'da yağmur etkili oldu Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN-Ünsal YÜCEL-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE-TEKİRDAĞ-KIRKLARELİ/(DHA)
2021-01-09 13:51:03

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