Genç kızın telefonunu kap kaç yapmıştı Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, tutuklandı

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Edirne’de, üniversite öğrencisi bir genç kızın telefonunu alarak kaçan 28 yaşındaki İzzet Balcı isimli şahıs yakalandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalanan zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay, 04 Ocak 2021 tarihinde saat 13.30 sıralarında Edirne Yancıkçı Şahin Mahallesi Zahid Ceylan Sokak üzerinde meydana geldi. 24 yaşındaki üniversite öğrencisi S.A. isimli genç kız, sokakta yaya olarak telefonla konuşarak ilerlediği sırada, İzzet Balcı (28) isimli şüpheli şahıs genç kızın elindeki telefonu alarak, ara sokaklarda izini kaybettirdi.



Kapkaç sonrası yakalanarak, cezaevine konuldu

Yaşanan kapkaç olayı sonrası genç kız polis merkezine giderek, konuyla ilgili şikayetçi oldu. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturma ve titiz çalışmalar neticesinde, İzzet Balcı isimli zanlı yakalandı. Şahıs, 09 Ocak 2021 tarihinde adliyeye sevkinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

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