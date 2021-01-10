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Korona virüsü yenen başkan: “Bacağıma sanki bıçak saplanıyordu, bacağımın kesilmesini istedim”

İHA

Korona virüsü yenen başkan: “Bacağıma sanki bıçak saplanıyordu, bacağımın kesilmesini istedim”

Korona virüsü yenen Edirnespor Başkanı Savaş Üner, “Başımdan kaynar sular döküldü. Bacağıma sanki bıçak saplanıyordu, bacağımın kesilmesini istedim. Allah düşmanımıza böyle bir hastalık vermesin” dedi.
TFF 3. Lig'de mücadele eden Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor'un Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Üner, korona virüs testinin pozitif sonuçlandığı andan itibaren yaşadıklarını anlattı. Korona virüs belirtileri nedeniyle hastaneye giderek test yaptırdığını ve ilerleyen saatlerde Sağlık Bakanlığının eNabız uygulamasından korona virüs testinin pozitif sonuçlandığını görünce adeta başından kaynar sular döküldüğünü belirten Üner, ilk üç günü çok zor geçirdiğini söyledi. Ateşinin 39 dereceye yükseldiğinin altını çizen Üner, üzerinde 10 kat kıyafet olsa da sürekli titrediğini ifade etti. Şiddetli ağrılar da yaşadığını ifade eden Üner, “Bacağıma sanki bıçağı sokmuşlar içinde gezdiriyorlar şeklinde hissediyordum. Bacağımı kesip atsınlar diyordum” dedi.

“İlaçları kullanmamam için arayanlar oldu”
“Allah düşmanımıza böyle bir hastalık vermesin” diyen Üner, korona virüs hastalığına yakalandığının duyulmasının ardından arkadaş çevresinin kendisini arayarak, doktorların verdiği ilaçların zararlı olduğunu, kullanmaması gerektiğini söylediklerini belirtti. Üner, “Doktorların tavsiye ettiği şekilde ilaçları kullandım. Eğer kullanmasaydım daha kötü durumda olabilirdim. İlaçları içtikçe mikropları üzerimden attım” diye konuştu.

“Allah yaşlılarımızın yardımcısı olsun”
Çok acı çektiğini vurgulayan Üner, “Biz genç olduğumuz halde çok acı çekiyoruz, yaşlı vatandaşlarımızın Allah yardımcısı olsun. Korona virüs tedbirlerine herkesin uyması gerek” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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