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Terkedilmiş botta 1.5 ton kaçak midye ele geçirildi

DHA

Terkedilmiş botta 1.5 ton kaçak midye ele geçirildi


Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Enez ilçesinde, polis ve Sahil Güvenlik ekiplerince ortak düzenlenen çalışmada Meriç Nehri´nde terkedilmiş bir botta yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1.5 ton kum midyesi ele geçirildi.
Enez Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaptıkları ortak çalışmada Meriç Nehri'nin denize döküldüğü noktasında terkedilmiş bir botta arama yaptı. Botta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1.5 ton kum midyesi ele geçirildi. Botu bırakıp kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Midyeler ise Enez Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi´nde denize bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Enez Ünsal YÜCEL
2021-01-10 20:19:20

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