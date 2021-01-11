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Keşan'da sis etkili oldu

DHA

Keşan'da sis etkili oldu


Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Keşan'da sabah saatlerinde etkili olan sis, yer yer bazı bölgelerde görüş mesafesini olumsuz yönde etkiledi. Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü şehirde, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle olası kazalara karşın polis ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Yetkililer, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-01-11 10:42:41

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