Edirne'de okullarda İstiklal Marşı okundu, vatandaşlar balkonlardan törene katıldı

Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan çağrıyla, tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak Edirne'de okullarda İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar balkonlarından törene eşlik etti.Milli Eğitim Bakanlığı hafta sonu yaptığı yazılı açıklamayla, her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı Türkiye'nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden yükselen İstiklal Marşı'nın, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okunamadığı bildirildi. Çocukların ve öğretmenlerin, canlı dersler öncesinde ekran başında milli marşı söylediği belirtilerek, bugün saat 10.00'da tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapılacağı ve İstiklal Marşı okunacağı belirtilmişti. Söz konusu çağrıya Türkiye'nin dört bir yanındaki okullar uyarken, Edirne'de de okullardan saat 10.00'da İstiklal Marşı yükseldi.VATANDAŞLAR, BALKONLARDAN EŞLİK ETTİKent merkezindeki İstiklal Ortaokulu bahçesinde okul idarecileri, öğretmenler ve az sayıda öğrenci biraraya gelerek hep bir ağızdan İstiklal Marşı okuyup bayrak töreni gerçekleştirdi. Öğrenciler, tören sonrası evlerine dönerken, okulun çevresindeki evlerin balkonlarında da vatandaşların İstiklal Marşı'na eşlik ettiği görüldü.

Okul Müdürü Yakup Öz, törenden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğe her zaman ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Özellikle öğretmenlerimiz okullarda her hafta birer gün geldi. Bu şekilde hem okuldan hem de yüz yüze eğitimden uzak kalan öğrencilere doğru eğitimi vermek adına büyük bir gayret sarf etti. Tabii ki bu süreçte milli duygular, milli beraberlik çok önemliydi. Milli Eğitim Bakanımız da bu konuda bir duyuru yaptı, son dakika olarak paylaştı. Bizler de bunu severek, sayarak kendimizi burada bulduk. Sağ olsun öğrencilerimiz de bize ayak uydurdu ve buraya geldil. Hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuduk. Balkonlarından ve evlerinin canlarından küçük çocuklar, yaşlılar ile veliler de katıldı. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Bizi, bu değerler ayakta tutacak. O nedenle çok sevinçliyiz" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU

2021-01-11 11:27:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.