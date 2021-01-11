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(Özel Haber) Bulgarların uğrak merkeziydi, şimdi in cin top oynuyor PCR testi sonrası Bulgarlar gelmeyince bozulan baklavalar ve ürünler çöpe gitti

İHA

(Özel Haber) Bulgarların uğrak merkeziydi, şimdi in cin top oynuyor PCR testi sonrası Bulgarlar gelmeyince bozulan baklavalar ve ürünler çöpe gitti

Edirne’de Bulgar turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Bostanpazarı’nda, sınır kapılarında PCR testi ibra zorunluluğu sonrası Bulgarlar gelmeyince bölge esnafı zor günler yaşıyor. Bazı işletme sahipleri bozulan baklavaları ve diğer ürünlerini çöpe atmaya başladı.
Sınır kapılarındaki PCR testi zorunluluğu nedeniyle Bulgar turistler gelemeyince Bostanpazarı’ndaki işyerlerinde birçok gıda ürünü bozuldu. Bir esnaf, turistler için yaptırdığı baklavaları bozulunca çöpe atmak durumunda kaldı.

PCR testi ibrazı zorunluluğu 3 ay sürecek
Türkiye’deki vaka sayılarının kontrolünü sağlamak amacıyla 30 Aralık 2020 tarihinden itibaren yurt dışından giriş yapacak kişilere sınır kapılarında PCR testi ibrazı zorunluluğu getirilmişti. Uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek. Hal böyle olunca Bulgaristan’dan Edirne’ye gelen turist sayısı da yok denecek kadar azaldı.
Turistlerin yoğun olarak alış veriş yaptığı Bostanpazarı semtinde esnaf adeta kan ağlıyor. Çektikleri kredilerle işlerini döndürmeye çalışan esnaflar, kiralarını ödeyemediklerini, turist olmayınca işlerin tamamen durduğunu belirtiyor.

“Ürünlerin son kullanma tarihleri var, bozuluyorlar”
Bostanpazarı esnafından Ertuğrul Yüksel, turist gelmeyince satışını yaptıkları gıda ürünlerinin bozulduğunu, çöpe atmak zorunda kaldıklarını söyledi. Yüksel, “Bizim ürünlerimizin üzerinde son kullanma tarihi var. Müşterilerimiz gelmediği için elimizdeki malları çöpe atıyoruz. Geçen sefer 6 ay içinde bir kamyon malımızı çöpe attık. İade alınmıyor alınsa da o firma zarar görüyor” dedi.

“Esnaflarımız gerçekten kan ağlıyor”
Bölge esnafından Fikri Ak da, “Daha önce Bulgar turistler geliyordu. Bulgar turistler tüm Edirne’ye dağıldığı için esnaflar faydalanıyordu. PCR testi uygulaması olduğu için turistler gelmiyor. Zannedersem 120 leva test parası isteniyormuş. Bu da 600700 lira civarında. Bu parayı da Bulgar vatandaşı veremiyor. Belki günde bir Bulgar turist geliyor. ‘İn cin top oynuyor’ diyebiliriz. Esnaflarımız gerçekten kan ağlıyor” diye konuştu.

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