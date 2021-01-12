Vatandaş isyan etti: “Edirne denizi” Sağanak yağış hayatı felç etti, cadde ve sokaklar göle döndü

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

Edirne’de, gece saatlerinden bu yana devam eden etkili sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte, vatandaşlar isyan ederek, “Bize deniz lazımdı, Edirne’ye deniz geldi” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodla uyardığı Edirne’de, gece saatlerinde başlayan ve şiddetini artırarak devam eden çok kuvvetli sağanak yağış, cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintilerinin oluşmasına sebep oldu. Şehrin bazı noktalarında, yollara dubalar konulara, araç geçişlerine yollar kapatıldı.



Meteorolojiden ‘dikkatli olun’ çağrısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Trakya’da bugün gün boyu devam edeceği tahmin edilen yağışların çok kuvvetli olacağı belirtilerek, meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

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