Tunca Nehri için "sarı alarm" Son yağışlarla beraber Edirne’de nehir debileri arttı

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Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

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Edirne'de, 2 gündür etkili olan ve gece itibariyle etkisini arttıran sağanak yağışlar sonrası Tunca ve Meriç Nehirlerinin su debileri arttı.

DSİ verilerine göre, Tunca Nehri'nin su debisi Suakacağı İstasyonu'nda 80 metreküp/saniyeye ölçülmesinin ardından ‘sarı alarm’ uyarısı verildi. Meriç Nehri’nde ise su debisi Kirişhane İstasyonu’nda, 353 metreküp/saniye olarak ölçüldü. Sağanak yağış kentte etkili olmaya devam ediyor.

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