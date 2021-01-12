Edirne’deki çocuklara kışlık kıyafet hediye edildi

Kış yardımları kapsamında çalışmalarına aralıksız devam eden WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu Edirne’deki çocuklara kışlık kıyafet yardımında bulundu. Edirne Valiliği Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğiyle gerçekleştirilen yardım çalışmaları çerçevesinde Edirne’de toplamda 500 ihtiyaç sahibi çocuğa kış yardımı ulaştırıldı.

2020/21 Kış Yardımı kapsamında Edirne‘ye giden WEFA ekibi bu kış da çocuklara çeşitli kışlık malzeme yardımında bulundu. İhtiyaç sahibi çocuklara mont, bot, çorap, bere ile okul çantası, maske ve beslenme çantası hediye edildi.

Edirne Valiliği Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen yardım çalışmaları çerçevesinde Edirne’de 500 çocuğa kış yardımı ulaştırılacak. WEFA Genel Başkanı Musab Aydın’ın yanı sıra WEFA Türkiye Genel Sekreteri Cumali Keleş, WEFA Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aykut ve WEFA Gönüllüsü Hatice Ünal da dağıtımlara katıldı. Edirne Valiliği Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındağ da yardım çalışmalarına iştirak etti.



Yardım çalışmalarına ilişkin bilgi veren WEFA Genel Başkanı Musab Aydın, “2020/21 Kış Yardım çalışmalarımızı “Kış Güneşi Hediyeniz Olsun!” sloganıyla gerçekleştiriyoruz. Yardım çalışmalarımız çerçevesinde muhtaç ailelere battaniye, gıda paketi, soba, yakacak malzeme ve zekât yardımı yapıyor; çocuklara kışlık kıyafet hediye ediyoruz. Türkiye, Moğolistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Pakistan, Keşmir, Lübnan, Yemen ve Bangladeş’teki ihtiyaç sahiplerine çeşitli kışlık malzeme yardımında bulunuyoruz. Bu sene de Türkiye’deki çocuklarımızı unutmadık. Her sene olduğu gibi bu kış da Türkiye’nin farklı illerindeki çocuklara çeşitli kış yardımları ulaştırıyoruz. Geçtiğimiz hafta Sivas, Afyonkarahisar, Tokat ve Malatya’daki çocuklara kışlık malzeme yardımı gerçekleştirmiştik. Bugün Edirne’deki çocuklara AFAD iş birliğiyle kışlık kıyafet hediye ettik. Öte yandan ihtiyaç sahibi ailelere zekât yardımında bulunduk. Kış yardımlarımız mart ayına kadar devam edecek” dedi.

Edirne Valiliği Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındağ da WEFA’nın ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını büyük bir takdirle karşıladıklarını; bu vesileyle tüm hayırseverlere teşekkürlerini sunduklarını aktardı.

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