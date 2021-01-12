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Edirne'de nehirlerin debileri artıyor, sarı alarm verildi

DHA

Edirne'de nehirlerin debileri artıyor, sarı alarm verildi


Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)EDİRNE son 91 yılın en kurak günlerini yaşarken aralık ayında başlayan yağışlarla birlikte Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri hızla arttı. Son yağışlardan sonra Tunca Nehri'nin debisi 12 merteküp/saniyeden 80 metreküp/ saniyeye yükselirken, sarı alarm verildi.
Son 91 yılın en kurak yılını yaşayan Edirne'de, aralık ayından bu yana yağan yağmurlar, çiftçinin yüzünü güldürdü. Meteoroloji yetkilileri, aralık ayından bu yana kentte metrekareye 190 kilo yağış düştüğünü açıkladı. Kentte 2 gündür aralıksız süren yağışlar nedeniyle Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri de yükseldi. Devlet Su İşleri(DSİ) verilerine göre, Meriç Nehri'nin debisi 2 günde 6 kat artarak, Kirişhane İstasyonu'nda 50 metreküp/saniyeden 353 metreküp/saniyeye, Tunca Nehri'nin debisi ise Suakacağı İstasyonu'nda 12 metreküp/saniyeden 80 metreküp/saniyeye yükseldi. Sarı alarm verildi.
Yetkililer, Meriç ve Tunca nehirlerinin debisinin Bulgaristan'daki yağışlar nedeniyle perşembe gününden itibaren daha da yükseleceğini açıkladı.
Öte yandan kentteki yağışlar nedeniyle Süloğlu ilçesindeki dere de taştı.  DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-01-12 15:31:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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