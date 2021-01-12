Edirne'de sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklar suyla doldu (2)

EDİRNE D100 SUYLA KAPLANDI, SUYUN AKIŞI İÇİN REFUJ KIRILDI
Edirne'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. D-100 Karayolu'nun Edirne girişi suyla dolunca, trafik ekipleri, ulaşımı tek şeride indirdi. Suyun akışını sağlamak için de refüjün bir kısmı kırılarak, kaldırıldı. Kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi.
EdirneHavsa ilçesi arasında bulunan Oğulpaşa Deresi'nin taşma ihtimali üzerine de AFAD, Devlet Su İşleri (DSİ) ve İl Özel İdare ekipleri, iş makineleri ile suyun akışını sağlamak için çalışma başlattı. Kentte sağanak sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-01-12 17:22:40
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