Edirne'de sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklar suyla doldu (3)

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Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

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OĞULPAŞA DERESİ TAŞTI

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünden geçen köyle aynı adı taşıyan dere yağından taştı. Köyün içi sularla kaplanırken, dere kıyısında evleri bulunan köylülerin evlerinden ayrılıp, yakınlarının yanına gittiği belirtildi. AFAD, Devlet Su İşleri (DSİ) ve İl Özel İdare ekipleri iş makineleri ile Oğulpaşa Deresi'nde suyun akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kent merkezinde de su baskınları nedeniyle bazı cadde ve sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2021-01-12 18:34:29



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