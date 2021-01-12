Edirne'de nehirlerin debileri artıyor, alarm seviyesi turuncuya yükseltildi (2)

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TUNCA NEHRİ'NİN ALARM SEVİYESİ TURUNCUYA YÜKSELTİLDİ

Sağanak yağışın etkili olduğu Edirne'de, Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri de artıyor. Tunca Nehri'nin debisi 3 günde 12 metreküp/saniyeden 145 metreküp/saniyeye yükselirken, alarm seviyesi, `sarı´dan `turuncu´ya yükseltildi. Meriç Nehri'nin debisi ise 2 günde 6 kat artarak 50 metreküp/saniyeden 353 metreküp/saniyeye yükseldi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU

2021-01-12 18:36:00



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