Edirne´de yaşlı adam evinde ölü bulundu

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Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde yaşayan Mehmet Özen (80), akşam saatlerinde evine dönen eşi tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, saat 18.30 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi Bayır Sokak´taki 2 katlı evde meydana geldi. Mehmet Özen, akşam saatlerinde kızının yanından evine dönen eşi tarafından oturma odasında yerde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Özen´in hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı yara izine rastlanmayan Mehmet Özen´in cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-01-12 20:38:25



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