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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne´de yaşlı adam evinde ölü bulundu

DHA

Edirne´de yaşlı adam evinde ölü bulundu


Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde yaşayan Mehmet Özen (80), akşam saatlerinde evine dönen eşi tarafından ölü olarak bulundu.
Olay, saat 18.30 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi Bayır Sokak´taki 2 katlı evde meydana geldi. Mehmet Özen, akşam saatlerinde kızının yanından evine dönen eşi tarafından oturma odasında yerde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Özen´in hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı yara izine rastlanmayan Mehmet Özen´in cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-01-12 20:38:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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