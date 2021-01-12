Edirne’de evleri su bastı, aileler perişan oldu

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

Edirne’de şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde evleri su bastı. Evlerini su basan aileler perişan olduklarını ifade ederek yardım istedi.



Edirne’de şiddetli yağış etkisini artırarak devam ediyor. Edirne Merkez ilçeye bağlı Küçükpazar Mahallesi'nde birçok evi su bastı. Vatandaşlar evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Evlerinin bahçeleri tamamen sular altında kalan ve sel sularının evlerinin içerisine girmesine ramak kalan vatandaşlar, çeşitli yöntemlerle kapılarının önüne sed yaparak önlem almaya çalıştı.



“Perişan olduk”

Şiddetli yağış sebebiyle evinin içerisine giren suları tahliye ettiğini söyleyen Kurtan Gövez, “Çoluk çocuk perişan olduk” dedi.

Yakacaklarının da sular altında kaldığı için kullanamadıklarını ve evlerinin soğuk olduğunu anlatan Gövez, yardım istedi.

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