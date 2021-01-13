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Tunca Nehri'nde ‘kırmızı alarm’ Tunca Nehri’nde su debisi yaklaşık 20 kat artarken, Sarayiçi Er Meydanı da sular altında kaldı

İHA

Tunca Nehri'nde ‘kırmızı alarm’ Tunca Nehri’nde su debisi yaklaşık 20 kat artarken, Sarayiçi Er Meydanı da sular altında kaldı

Edirne’de 2 gündür etkili olan sağanak yağışlar sonrası kaynağını Bulgaristan’dan alan Tunca Nehri’nde su debisi yaklaşık 20 kat artarak kırmızı alarm seviyesine ulaştı. Nehrin taşmasıyla Sarayiçi Er Meydanı da sular altında kaldı.
Tunca Nehri yer yer yatağından taştı. Yerleşim bölgelerinde herhangi bir sel ve su baskını riski yaşanmazken, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı sular altında kaldı. Nehir debisinin yükselmesiyle bölgeye ulaşımın sağlandığı Kanuni ve Fatih Köprüleri de suyun içinde kalarak, yol ulaşıma kapandı.

Tunca'da debi artışı durdu
DSİ verilerine göre Tunca Nehri'nde su debisi Su akacağı ölçüm istasyonunda 208 metreküp/saniye olarak ölçülürken, kırmızı alarm seviyesini korudu ancak artış yaşanmadı. Meriç Nehri su debisi ise Kirişhane ölçüm istasyonunda 769 metreküp/saniye olarak ölçülerek, sarı alarm durumunda kaldı.

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