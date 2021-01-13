Tunca Nehri taştı, minibüsünün üzerinde mahsur kalan sürücüyü, AFAD kurtardı(2)

AFAD, MAHSUR KALAN HAYVANLARA YEM BIRAKTI
AFAD, Edirne'de Tunca Nehri'nin taşması sonucu sular altında kalan Sarayiçi'ndeki hayvanları unutmadı. Botlarla Sarayiçi'ndeki Tavuk Ormanı Bölgesi'ne giden ekipler, mahsur kalan hayvanlar için yem bıraktı. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, ormanlık alanda mahsur kalan hayvanların büyük bölümünün gece bölgeden alındığını söyledi.
ALARM SÜRÜYOR
Öte yandan kırmızı alarm verilen Tunca Nehri'nin debisi öğle saatlerinde 208 metreküp/saniyeden 211metreküp/saniyeye yükseldi. Sarı alarm verilen Meriç Nehri'nin debisi ise Kirişhane İstasyonu'nda 769 metreküp /saniyeden 813 metreküp/saniyeye çıktı.
DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-01-13 12:41:32
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