Taşkında ‘canlar’ unutulmadı Sel sularına kapılan yavru köpekler kurtarıldı

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Edirne’de Tunca Nehri’nin taşması ile sel sularına kapılıp bir adacıkta mahsur kalan 2 yavru köpek kurtarıldı.

Edirne merkeze bağlı Değirmenyeni köyü yakınlarında Tunca Nehri’nin taşması sonucu sel sularına kapılan 2 yavru köpek adacıkta mahsur kaldı. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Bot yardımıyla mahsur kalan 2 yavru köpek kurtarılarak, koruma altına alındı.

Öte yandan, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı yarım adasında da AFAD ve belediye ekipleri bölgede bulunan köpeklere mama verdi.

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