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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de şiddetli yağışta binalar sular altında kaldı

İHA

Edirne'de şiddetli yağışta binalar sular altında kaldı

Edirne'nin İpsala ilçesinde şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı binaları su bastı.
İpsala'da etkili olan şiddetli yağışın ardından ilçenin Köprü Mahallesi'ndeki bazı evler sular altında kaldı. Cadde ve sokaklar su ile dolarken, vatandaşlara ait kümesler ve çiftlikler de suya gömüldü. Sabah uyandıklarında karşılaştıkları manzara ile şaşıran vatandaşlar, ara sokaklarda su birikintilerinin üzerinden atlayarak karşıya geçmeye çalıştı. Belediye ekipleri su altında kalan bölgelerde çalışma başlattı.

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