Son yağışlarla Edirne´de içme suyunun sağlandığı barajlara, 30 milyon metreküp su geldi



Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, son 3 günde kentte etkili olan yağmurla birlikte, kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Kayalıköy ve Süloğlu barajlarına toplam 30 milyon metreküp su geldiğini, bunun bir senelik ihtiyacı fazlasıyla karşılayacağını söyledi.

Son 91 yılın en kurak dönemini geçiren Edirne'de, 3 günden bu yana yağan yağışlarla birlikte doluluk oranları azalan barajlarda seviye yükselmeye başladı. Belediyede basın toplantısı düzenleyen Başkan Recep Gürkan, son 3 günde kentte etkili olan yağmurla birlikte daha önce ortalama 56 ay su kaldığı belirtilen Kayalıköy Barajı'na 7 milyon, Süloğlu Barajı'na ise 23 milyon metreküp olmak üzere toplam 30 milyon metreküp su geldiğini söyledi.

Yağışlarla birlikte su kaynakları açısından kentin rahatladığını söyleyen Gürkan, "Çok şükür bu yağışlarla su kaynakları yönünden önemli oranda rahatladığımızı ifade edebilirim. Yağışlardan önce iki içme su kaynağımızdan Süloğlu Barajı´nın toplam su rezervi 14 milyon metreküpe düşmüştü. Doluluk oranı olarak da yüzde 31 civarındaydı ama Süloğlu Barajı küçük bir baraj. Son yağışlarla beraber barajın yüzde 31 olan doluluk oranı yüzde 46´ya ulaştı. 14 milyon metreküp olan hacmi de 20 milyon 900 bin metreküpe ulaştı. Yani yaklaşık 21 milyon metreküpe ulaşarak, 7 milyon metreküp kadar artış söz konusu. Bu bizim açımızdan sevindirici bir gelişme" dedi.

KAYALIKÖY BARAJI'NIN DOLULUĞU YÜZDE 6'YA KADAR DÜŞMÜŞTÜ

Kayalıköy Barajı'nda da doluluk oranının yüzde 6'ya kadar düştüğünü hatırlatan Gürkan, "Yine 2017´den bu yana tamamen su aldığımız Kayalıköy Barajı´nın hacmi 149 milyon 860 metreküp. Bu barajımızda 8.5 milyon metreküp ile doluluk oranı yüzde 6´ya düşmüştü. Son yağışlarla beraber burada da doluluk yüzde 21´e ve 31 milyon metreküpe çıktı. Yani bugün itibariyle Kayalıköy Barajı yaklaşık 23 milyon metreküp su aldı. Bu bizim açımızdan çok sevindirici ve bizi rahatlatan bir gelişme oldu. Tabi bu rakamlar aslında şunu da gösteriyor. Süloğlu Barajı´na 7 milyon metreküp, Kayalıköy Barajı´na 23 milyon metreküp su ilavesi geldi. Bu yağışın miktarı ve yoğunluğu hakkında da herkese bir fikir vermesi gerekir" şeklinde konuştu.

'ORTALAMANIN 4 KATI FAZLA YAĞIŞ DÜŞTÜ'

Meteoroloji verilerine göre kentte son 3 günde metrekareye 109.4 kilogram yağış düştüğünü belirten Recep Gürkan, "Edirne Meteoroloji Merkezi verilerine göre son 3 günde Edirne´ye metrekare başına toplam 109.4 kilogram yağış düştü. Bizim ortalamamızın 24 kilogram olduğunu hesaplarsak, 110 kilogram yağış ile Edirne´ye aşağı yukarı 4 katından fazla bir yağış düştü. Tunca Nehri, yatağının çok dar olması nedeniyle çok çabuk doluyor. Özellikle Sarayiçi bölgesinde, uzun yıllardan sonra Sarayiçi´ni tekrar su bastı. Tedbir amaçlı olarak Sarayiçi´ne girişi sağlayan Kanuni ile Yeniimaret´e geçişi sağlayan Saraçhane köprüleri trafiğe kapatıldı. Bununla ilgili uyarı da yayınladık. Vatandaşlarımızın belli bir süre buraları kullanmamasını önemle söylüyoruz. Sarayiçi´nde ekiplerimiz toplayabildiği tüm can dostlarımızı topladılar. Gece şartları itibariyle kalan hayvanlarımızla ilgili toplamamız da devam ediyor" diye konuştu.

'ER MEYDANINDA ZARAR YOK'

Tunca Nehri'nin taşmasıyla sularla kaplanan Sarayiçi yarımadasında Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı Er Meydanı'nda ise herhangi bir sıkıntı olmadığını kaydeden Gürkan, "Er Meydanı´nda sıkıntı yaratacak bir problemimiz yok. Şu anda Sarayiçi´nde su var. Er Meydanı´nın içerisine de su girmiş durumda ama henüz Kırkpınar´a çok zaman olduğu için bir sorun veya zarar ziyan yok. Arkadaşlarım Tunca Nehri´nin su yüksekliğinin artmasıyla beraber zemin kotunda olan malzemeleri yukarıya taşıdılar zaten. Herhangi bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2021-01-13 16:18:24



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