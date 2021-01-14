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Edirne'ye yağan yağmur, çiftçinin yüzünü güldürdü

DHA

Edirne'ye yağan yağmur, çiftçinin yüzünü güldürdü


Mehmet YİRUNResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de 3 günde yağan yağmur, çiftçinin yüzünü güldürdü. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Yağan yağmurların yetersiz olduğunu konuşuyorduk. Son yağan yağmurlar çiftçinin istediği gibi oldu. Toprak suya doydu" dedi.
Son 91 yılın en kurak dönemini geçiren Edirne'de, 3 gündür etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde su taşkınları yaşanırken, köy yolları ulaşıma kapandı. Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyesi yükseldi, kırmızı alarm verildi. Tunca Nehri'nin taşması sonucu Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi, sular altında kaldı.
Yağış, çiftçide ise sevinç yaşattı. Son 3 günde kentte metrekareye düşen yağış, 130 kilogramı geçti ve sular altında kalan tarlalarda toprak, suyu emdi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin  Arabacı, 3 gün öncesine kadar kuraklıktan bahsedildiğini belirterek, "Son günlerde yağan yağmur, çiftçinin tam istediği gibi sine sine, toprak emerek yağdı. Son 24 saatte yağan yağmur metrekareye 130 kilogramı geçti. Toprak belli bir doyuma ulaşınca nehirlerin, derelerin debilerin yükselmesine neden oldu. Bu tamamen yağmur suyuyla geldi. Bir miktar da Bulgaristan'da baraj kapakları açıldığı için olabilir. Şu an arazilerimiz su altında. Su altında olan arazilerimizin de büyük bir çoğunluğu 'çeltik arazisi'. Şimdilik çeltik ekimi olmadığı için de toprak boş. Arazilerin su ile dolmasının bu nedenle bize bir zararı yok. Hatta bekliyoruz; 'Tunca Nehri taştığında su dolduğunda mil bırakır, verim için daha iyi olur'. Burada zararlı noktalar nasıl olabilir? Şu an suyun yükselmesiyle beraber setlerin üzerinden suyun atlaması, seti patlatması, bazı yerlerde tarlalara, kum ya da mil bırakmasıdır. Bunlar için belli bir şey yok, sular çekildiğinde net görebileceğiz. O tip durumlarda ancak zararımız olabilir. Tabi ki sadece çeltik ekili değil, buğday ekili yerlerimiz de var. Ama onlar azınlıkta. Orada da çok uzun su durmazsa; kısa zamanda çimden çıkarsa hava şartlarına bağlı. 8-10 gün su dursa da zarar olmaz. An itibariyle bunu söylemek erken. Yakın zamanda inşallah buğday ekili alanlarda da sıkıntı olmadan hayırlısıyla su çıkar, iyi günler olur" dedi.
'SU BARAJLARI, DERELERİ DOLDURDU'
Yağışların çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirten Hüseyin Arabacı, "İki yıldan beri kuraklıktan bahsediyorduk. Ne diyorduk; 'Suyun taban seviyesine ulaşması gerekiyor ki, ondan sonra barajlarımız, derelerimiz, yükselsin.' Çok şükür, yağan yağmurlarla doluma ulaştı. Şu an için gerekli kış yağışlarını aldık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde ve yaz döneminde de belli aralıklarla güzel yağışlar alırız ve geçtiğimiz iki yıl içerisindeki kuraklığı önümüzdeki sezonlarda yaşamayız" diye konuştu.
'BEKLENİN ÜSTÜNDE OLDU'
Çiftçi İsmail Bozkurt da yağışların beklenin üzerinde olduğunu ifade ederek, "Ekili alanlara biraz zararı olur. Tarım için çok güzel; hatta beklenenin üstünde yağış oldu. Geçen yıl da zaten kurak geçmişti.  Bu son yağış bölgede barajların dolmasına etkisi olmuştur" dedi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Mehmet YİRUNResul ORUÇOĞLU
2021-01-14 11:15:55

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