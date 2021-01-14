Edirne’de sağlık çalışanlarına Covid-19 aşı uygulaması başladı

Umut yolunda facia: Ölü ve yaralılar var

Milyonlar WhatsApp’ı silip ona geçiyor ama...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne'de, sağlık çalışanlarına Covid19 aşı uygulaması bugün itibariyle başladı.

Edirne İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. İshak Yıldırım, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde aşısını yaptırdı. Öğleden önce MHRS randevu sisteminden kayıt oluşturan 380 sağlık çalışanına Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde aşı uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.