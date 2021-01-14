Edirne´de selde mahsur kalan yavru köpekleri, AFAD kurtardı



Olgay GÜLER/EDİRNE,(DHA)EDİRNE'de etkili olan yağmur nedeniyle taşan Tunca Nehri'nin suları altında kalan Sarayiçi bölgesindeki 3 yavru köpek, Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından botla alınarak, kurtarıldı.

Edirne'de 3 gündür yağan yağmur, Tunca Nehri'nin taşmasına ve bazı bölgelerin sular altında kalmasına neden oldu. Suyla dolan tarihi yarımada Sarayiçi'nde mahsur kalan 3 köpek de AFAD ekiplerince kurtarıldı. Botlarla bölgede dolaşan ekiplerin seslerini duyarak kurtardığı köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AFAD ekipleri, bölgedeki sokak köpekleri için de mama bıraktı. Ekipler, gün boyu botlarla bölgede dolaşıp, mahsur kalan hayvan olup olmadığını kontrol etti.



DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2021-01-14 13:31:07



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