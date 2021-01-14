Romanlar'ın hayatı kitap oldu



EDİRNE,(DHA)TRAKYA Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Gökhan Ilgaz´ın yayın yönetmenliğini üstlendiği, editörlüğünü ise Prof. Dr. Emine Dingeç´in yaptığı, 'Romanlar: Tarihleri, Kökenleri, Göç Yolları, Dilleri, Eğitimleri ve Gelenekleri' isimli kitap, üniversitenin Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayımlandı.

Trakya Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından `Romanlar: Tarihleri, Kökenleri, Göç Yolları, Dilleri, Eğitimleri ve Gelenekleri´ adıyla yayınlanan kitap, raflardaki yerini aldı. Ülkemizde de romanlar hakkında merak edilen pek çok konunun yanıt bulduğu kitabı, Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Gökhan Ilgaz, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu´nu ziyaret ederek, hediye etti. Ziyarette, Genel Sekreter ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Levent Doğan ile Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü´nden Arş. Gör. Muhammed Tağ yer aldı.

ENSTİTÜDEN ROMANLARI ANLATAN KİTAP YAYINLANDI

Doç. Dr. Gökhan Ilgaz, kitabın Hristo Kyuchukov ve Ian Hancock´un Romanlar üzerine yazmış olduğu, daha önce farklı dergilerde yayımlanmış 11 makalesinden oluştuğunu belirterek, "Yazarlara ait makaleler ülkemizde Roman alanında çalışan önemli isimlerden biri olan Prof. Dr. Emine Dingeç´in editörlüğünde İngilizce´den Türkçe´ye tercüme edildi. Ayrıca değerli Hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı da takdim yazısı ile kitaba katkı sağladı. Kitabın, Enstitümüz tarafından okuyucularla buluşturulmasından büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü´nün Türkiye ve Balkanlar'daki ilk ve tek enstitü olduğunu ifade ederek, "Roman dili ve kültürü konusunda önemli çalışmalara imza atan enstitümüz, çok önemli bir kitabı akademiye kazandırdı. Prof. Dr. Emine Dingeç´in editörlüğünde, uluslararası alanda tanınan iki Roman akademisyenin makalelerinden oluşan kitap, ülkemizde bu alanda önemli bir boşluğu dolduracaktır. Kitabın ön sözünü Prof. Dr. İlber Ortaylı´nın yazmış olması bu esere ayrı bir anlam kazandırıyor" diye konuştu.

KİTAP 4 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Kitap, giriş yazısının dışında dört bölümden oluşuyor. Giriş bölümü, Ian Hancock´un kaleme aldığı "Romantizm ve Gerçek: Romanlara Dair Popüler Düşünceler" başlıklı makaleden oluşuyor. Birinci kısımda Romanların tarihi süreçlerine, Hindistan´ı terk edişlerine ve bu terk ediş sonrasındaki göç yollarına odaklanılıyor. İkinci kısımda ise Balkanlar ve İngiltere´de Romanlar tarafından kullanılan lehçeler üzerinde duruluyor. Üçüncü kısım, Hristo Kyuchukov tarafından Bulgaristan´da yapılmış olan dil çalışmalarını içeriyor. Dördüncü kısım da Roman toplumunun geleneklerinden bahsediliyor. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2021-01-14 15:00:42



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