Edirne´de bomba imha uzmanını çay içerek izlediler



Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi´ndeki PTT şubesi önünde unutulan çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle kontrollü olarak patlatıldı. Çantadan giyecek ve yiyecek çıkarken, vatandaşlar, bomba uzmanının çalışmasını çay içerek, izledi.

Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi´nde bulunan PTT şubesi önünde sahipsiz çanta olduğunu görenler polisi aradı. İhbar üzerine gelen ekipler, çantanın çevresine güvenlik şeridi çekti. Bölgede çok sayıda meraklı vatandaş toplanırken, bir kişi kalabalığa çay dağıtmaya başladı.

Polisin uzaklaştırma çabasına rağmen çay içen vatandaşlar, bomba imha uzmanının çantayı fünyeyle kontrollü olarak patlatmasını, meraklı gözlerle izledi. Çantadan giysi ve yiyecek çıktı.

DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Resul ORUÇOĞLU

2021-01-14 15:58:16



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