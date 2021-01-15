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PKK ve DEAŞ’ın kirli işbirliği Edirne’de ortaya çıktı Ergani DBP ilçe başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişi Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı

İHA

PKK ve DEAŞ’ın kirli işbirliği Edirne’de ortaya çıktı Ergani DBP ilçe başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişi Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne’de, Ergani DBP ilçe başkanının arasında bulunduğu 3 kişi Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK, 1’inin DEAŞ/ ElKaide terör örgütlerine üye olma suçundan hakkında işlem yapıldığı tespit edildi.

Botla Yunanistan’a geçeceklerdi
Geçmişte PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü elebaşı ‘Cemal’ kod adlı Murat Karayılan’ın “DEAŞ ile işbirliği yapılması” yönünde örgüt mensuplarına vermiş olduğu talimat, Edirne’de yapılan operasyonla gün yüzüne çıktı. Ergani DBP ilçe başkanının arasında bulunduğu 3 kişi Meriç Nehri üzerinden bot/kayık ile Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Amansız takiple kaçmalarına izin verilmedi
Kırsalda sürdürülen başarılı operasyonlarla büyük darbeler alan PKK/KCK terör örgütü, şehir merkezinde de jandarma ve emniyet birimlerince düzenlenen operasyonlarla hareket kabiliyetini tamamen yitirdi. Çözümsüzlük ve çaresizlik içerisinde kalan örgüt mensupları yurtdışına kaçmak için arayış içerisine girdi.

Uzunköprü sınır hattında yakalandı
Yurt dışına kaçmak isteyenler arasında eski Ergani DBP İlçe Başkanının da bulunduğu hakkında terör örgütüne üye olma suçlarından işlem yapılan 3 şahsın, Meriç Nehri üzerinden bot/kayık ile Yunanistan’a kaçmaya çalışırken Edirne İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen takip ve operasyon neticesinde 12 Ocak 2021 tarihinde Uzunköprü sınır hattında yakalandığı öğrenildi.

2’si tutuklandı, 1’ine yurt dışına çıkma yasağı konuldu
Adli mercilere sevk edilen şahıslardan; 2’sinin PKK/KCK terör örgütüne, diğerinin ise DEAŞ/ElKaide terör örgütüne üye olma suçundan hakkında işlem yapılmış olduğu tespit edildiği bildirildi.
Çıkarıldıkları mahkeme tarafından 2 şahıs tutuklandı ve 1 şahıs ise yurtdışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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