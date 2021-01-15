TBMM Başkanı Şentop: Aşının faydalı olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TBMM Başkanı Şentop: Aşının faydalı olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok

DHA

TBMM Başkanı Şentop: Aşının faydalı olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok


Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüse karşı geliştirilen aşılara yönelik sadece Türkiye´de değil, bütün dünyada kafa karışıklığı olduğunu belirterek, "Koruyuculuk ve salgının etkisini azaltması bakımından aşının faydaları var, buna dair tespitler var. Çok az bir fayda olmuş olsa bile bunu dikkate almış olmamız lazım. Bütün dünyada yaşanan salgının etkilerini hep birlikte görüyoruz. Faydalı olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne'nin Keşan ilçesinde belediye tarafından yapımı gerçekleştirilen Keşan Kent Müzesi ile Artı Çarşı ve Kunduracılar Çarşısı´nda incelemelerde bulundu.  Mustafa Şentop´a ziyareti sırasında AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kaymakam Cemalettin Uslu, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ile kurum amirleri ve partililer eşlik etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun, kent müzesiyle ilgili çalışmalar hakkında verdiği bilginin ardından başkanlık binasına geçerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.
'AŞI, SALGININ HIZINI AZALTACAK'
Koronavirüs salgınını önlemek için yapılan aşı çalışmaları hakkında gazetecilerin sorusu üzerine Şentop, şunları söyledi:
"Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca, akşam beni de aradı. İnşallah Ankara'ya döndükten sonra önümüzdeki hafta onu planlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın aşı olması, bizim ve diğer Meclis´te siyasi partilerin genel başkanlarının şöyle bir faydası var. Aşı için sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bazı kafa karışıklıkları ve tereddütler var. Bunlar aslında doğru değil. Hem uzmanlarımız bunları açıklıyorlar. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor ki, koruyuculuk ve salgının etkisini azaltması bakımından aşının faydaları var, buna dair tespitler var. Çok az bir fayda olmuş olsa bile bunu dikkate almış olmamız lazım. Bütün dünyada yaşanan salgının etkilerini hep birlikte görüyoruz. Faydalı olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok. `Az mıdır, çok mudur?´ Onu zaman içerisinde göreceğiz. Zararı yok. Bunu, uzmanlarımız da söylüyor."
'BURADA EVİMİZDEYİZ'
Keşan ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Şentop, "Ben Tekirdağlıyım. Hepimiz Trakya'nın çocuğuyuz. Zaman zaman Edirne'ye gidiyoruz. Keşan'a da uzun zamandır planlamamız vardı gelmek için. Salgın şartları, biraz ertelememize sebebiyet verdi. Ama bitmesini beklemek `bizi geciktirecek´ diye geldik. Keşan'ı gezdik, başkanımızdan bilgi aldık projeleri ve yaptığı çalışmalarıyla ilgili. Yapabileceğimiz bir katkı varsa bunları hep beraber takip edeceğiz. Keşan bizim memleketimiz. Burada evimizdeyiz" diye konuştu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nde cuma namazının kıldıktan sonra Şapçı Ağadayı Tesisleri'nde düzenlenen öğle yemeğinin ardından karayoluyla Keşan'dan ayrıldı.DHA-Politika Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-01-15 15:02:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

PKK ve DEAŞ’ın kirli işbirliği Edirne’de ortaya çıktı Ergani DBP ilçe başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişi Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı
YEREL HABERLER PKK ve DEAŞ’ın kirli işbirliği Edirne’de ortaya ...
Edirne’de taşkın riski sona erdi Tunca Nehri su debisi mevsim normallerine geriledi
YEREL HABERLER Edirne’de taşkın riski sona erdi Tunca Nehri su ...
Kanal Edirne, Meriç Nehri'nde olası taşkını önledi
YEREL HABERLER Kanal Edirne, Meriç Nehri'nde olası taşkını önledi
Meteoroloji'den Trakya için buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Trakya için buzlanma ve don uyarısı
Edirne´de bomba imha uzmanını çay içerek izlediler
YEREL HABERLER Edirne´de bomba imha uzmanını çay içerek izlediler
Romanlar'ın hayatı kitap oldu
YEREL HABERLER Romanlar'ın hayatı kitap oldu
Edirne'de koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı
YEREL HABERLER Edirne'de koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarına ...
Edirne´de selde mahsur kalan yavru köpekleri, AFAD kurtardı
YEREL HABERLER Edirne´de selde mahsur kalan yavru köpekleri, AFAD ...
Taşkında mahsur kalan 3 yavru köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Taşkında mahsur kalan 3 yavru köpek kurtarıldı
Edirne’de sağlık çalışanlarına Covid-19 aşı uygulaması başladı
YEREL HABERLER Edirne’de sağlık çalışanlarına Covid-19 aşı ...
AFAD ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER AFAD ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
Tunca’da korkulan olmadı ‘Kırmızı alarm’ seviyesinde akan Tunca Nehri ‘turuncu alarm’ duruma geriledi
YEREL HABERLER Tunca’da korkulan olmadı ‘Kırmızı alarm’ seviyesinde ...
Edirne'ye yağan yağmur, çiftçinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Edirne'ye yağan yağmur, çiftçinin yüzünü güldürdü
15 Temmuz'da barda kadeh kaldırıp şarkı söyleyen Edirne Belediye Başkanı Gürkan’a 2 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER 15 Temmuz'da barda kadeh kaldırıp şarkı söyleyen ...
Son yağışlarla Edirne´de içme suyunun sağlandığı barajlara, 30 milyon metreküp su geldi
YEREL HABERLER Son yağışlarla Edirne´de içme suyunun sağlandığı ...
Tunca Nehri taştı, minibüsünün üzerinde mahsur kalan sürücüyü, AFAD kurtardı(3)
YEREL HABERLER Tunca Nehri taştı, minibüsünün üzerinde mahsur kalan ...
Savcı, Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 yıl hapis istedi
YEREL HABERLER Savcı, Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 yıl hapis ...
Taşkında mahsur kalan aile kurtarıldı
YEREL HABERLER Taşkında mahsur kalan aile kurtarıldı
Edirne'de şiddetli yağışta binalar sular altında kaldı
YEREL HABERLER Edirne'de şiddetli yağışta binalar sular altında ...
Taşkında ‘canlar’ unutulmadı Sel sularına kapılan yavru köpekler kurtarıldı
YEREL HABERLER Taşkında ‘canlar’ unutulmadı Sel sularına kapılan ...
Tunca Nehri taştı, minibüsünün üzerinde mahsur kalan sürücüyü, AFAD kurtardı(2)
YEREL HABERLER Tunca Nehri taştı, minibüsünün üzerinde mahsur kalan ...
Tunca Nehri taştı, minibüsünün üzerinde mahsur kalan sürücüyü, AFAD kurtardı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Tunca Nehri taştı, minibüsünün üzerinde mahsur kalan ...
Tunca Nehri taştı, minibüsünün üzerinde mahsur kalan sürücüyü, AFAD kurtardı
YEREL HABERLER Tunca Nehri taştı, minibüsünün üzerinde mahsur kalan ...
Huduttaki askerlere yemek götürüyordu, selde mahsur kaldı Sel sularına kapılan aracının üstünde kurtarılmayı bekledi
YEREL HABERLER Huduttaki askerlere yemek götürüyordu, selde mahsur ...