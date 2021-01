Kirli akan Ergene Nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)-TRAKYA'daki yağış, kirliliğiyle gündemde olan Ergene Nehri´nin taşmasına neden oldu, binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. DSİ'nin 'turuncu alarm' verdiği Ergene Nehri'nden taşan suların ekili ürünlere zarar vereceği endişesini taşıdıklarını söyleyen Trakya Platformu Sözcüsü avukat Bülent Kaçar, "Bu durum bizim açımızdan endişe verici. Şu an tarım yapılan tarlalarımıza, kimyasal sanayi atıkları yayılıyor. Ergene'de yıllardır kirlilik sonucu dipte olan çamur da yayılıyor. Kansorejen maddeler şu an tarıma ve doğaya saçılmış durumda" dedi.

Son 91 yılın en kurak dönemini yaşayan Trakya´da son günlerde etkili olan yağış, Edirne´deki Tunca ve Meriç nehirlerinin su seviyelerini arttırdı. Yağış, kirliliği ile gündemde olan Ergene Nehri'nin su seviyesini de 10 metreküp/saniyeden 250 metreküp/saniyeye yükseltti. DSİ Edirne 11 Bölge Müdürlüğü'nün 'turuncu alarm' verdiği Ergene Nehri, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde taşarak, bölgedeki ekili tarım arazilerini sular altında bıraktı.

Taşkının kent merkezine doğru geldiği görülürken, nehir sularının getirdiği kimyasal atıklar, çevreyi siyaha boyadı.

'ENDİŞE VERİCİ '

Yıllardır sanayi atıklarıyla kirli akan Ergene Nehri´nin taşmasının büyük bir çevre kirliliğine yol açacağını söyleyen Trakya Platformu Sözcüsü avukat Bülent Kaçar, "Trakya'da beklenen, özlenen yağışlar geldi. Hem Meriç hem de Ergene Nehri'nin debileri arttı. Önlem alınmayan noktalarda taşkınlar yaşanıyor. Şu an Uzunköprü ilçesinin kenar mahallerindeki evlere kadar, tarım arazilerine yayın su çoğalmış durumda. Tabi bu durum bizim açımızdan endişe verici. Şu an tarım yapılan tarlalarımıza kimyasal sanayi atıkları yayılıyor. Ergene'de yıllardır kirlilik sonucu dipte çökermiş olan çamurlarda yayılıyor. Kansorejen maddeler şu an tarıma ve doğaya saçılmış durumda. Şu an taşan çamurlar, nehir kıyısındaki çimeni lacivert renge çevirirken betonları siyaha boyamış durumda. Tarım arazilerine taşan bu zehirli su, çevreye ve yer altı kaynaklarına karışacak" dedi.

'BUĞDAY VE KANALO ÇÜRÜYEBİLİR'

Uzunköprü İlçesi Ziraat Odası Başkan Vekili Özcan Kayalı da Ergene'nin taşmasıyla sular altında kalan buğday ve kanola bitkilerinin çürüme tehlikesi yaşadığını söyledi. Kayalı, "Ergene ovasında 60 bin dekar tarım arazisi sular altında kaldı. Meriç Nehri'nde taşkın var ve orada da 100 bin dekar arazi ile ekili arazilerinin de sular altında kaldığı söyleniyor. Su 5 gün içinde çekilmez ise ekili buğday ve kanola suyun altında çürüyebilir. Bugün üçüncü gün, iki gün daha suyun altında kalırsa, bitki yok olur. Taşkın sularının bir an önce ekili araziden akması lazım. Ergene Nehri'nden tarım arazilerine yayılan suyun, tarlalara zararı olacaktır" şeklinde konuştu. İlçedeki ekili arazileri sular altında kalan üreticiler de tedirgin olduklarını dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

