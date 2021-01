Edirne'de sağlık çalışanından rüşvet iddiasına soruşturma  

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'nin Meriç ilçesinde Halil Bozkır'ın hizmetli olarak çalıştığı hastanenin müdürü H.D.'nin mazeretsiz işe gitmemesi üzerine tutulan tutanağın silinmesi için kendisinden 10 bin lira rüşvet istediği iddiaları üzerine İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, iddialarla ilgili 17 Aralık 2020 günü başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Edirne'nin Meriç ilçesindeki devlet hastanesinde hizmetli olarak çalışan Halil Bozkır, hastane müdürü H.D.'nin 5 gün mazeretsiz işe gitmeyince hakkında tutulan tutanağın silinmesi için kendisinden 10 bin lira rüşvet istediğini öne sürdü. Bozkır, iddiasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Edirne Valiliği ve Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'ne verdiği şikayet dilekçelerinde dile getirdi.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada iddialarla ilgili olarak, İl Sağlık Müdürlüğü'nce 17 Aralık 2020 tarihinde başlatılan ve halen yürütülmekte olan bir soruşturma olduğu ifade edilerek, "Tahkikat neticesine göre gereken işlemler tesis edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Şu an Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenilen Bozkır, devlet memuru olduğu için açıklama yapamayacağını söyledi.



DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2021-01-16 15:31:05



