Edirne’nin Keşan ilçesinde beklenen kar yağışı başladı. Evlerin çatılarında biriken karlar şehri beyaza bürürken, karın tadını yine en çok çocuklar çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının arından, beklenen kar yağışı Keşan'da başladı. Öğlen saatlerinde küçük kar taneleri halinde başlayan yağış, ilerleyen saatlerde etkisini artırarak devam ediyor. İlk etapta evlerin çatıları ve ağaç dalları üzerine tutunarak kenti beyaza bürüyen karın yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Karın yağışı ise yine en çok çocukları mutlu etti. Pandemi sebebiyle evlerinde olan çocuklar, camlarından gördükleri ve uzun süredir hasret kaldıkları kar yağının ardında dışarı çıktı. Sokak aralarında ve arabaların üzerinde biriken karları biriktiren minikler kartopu oynadı.

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