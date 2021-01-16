Keşan'da kar yağışı etkili oluyor

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor.
İlçe, akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza bürünürken, hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafikte herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. Cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, evlerinin önüne çıkan bazı çocuklar kar topu oynadı. Karayolları ekipleri ise yollarda olası buzlanma ve kar birikmesine karşı tuzlama ve kar küreme çalışması yapmak üzere hazır bekletiliyor. Kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-01-16 18:48:12
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