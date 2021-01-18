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Ödüllü kitap "Evlâd-ı Fâtihandan kadim sesler Balkan ilahileri 2" adlı eser okuyucuların beğenisine sunuldu

İHA

Ödüllü kitap "Evlâd-ı Fâtihandan kadim sesler Balkan ilahileri 2" adlı eser okuyucuların beğenisine sunuldu

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abas Jahjai'nın yazarları arasında yer aldığı "Evlâdı Fâtihandan Kadim Sesler Balkan İlahileri 2" isimli kitap ve albüm yayımlandı.
Doç. Dr. Abas Jahjai, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu ziyaret ederek kitap ve albümü takdim etti. Ziyarette Genel Sekreter ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç da yer aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Doç. Dr. Abas Jahjai, Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli ve Mikail Türker Bal tarafından oluşturulan "Evlâdı Fâtihandan Kadim Sesler Balkan İlahileri 2" adlı kitap ve albüm, Türkiye Yazarlar Birliğince (TYB) verilen "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri" kapsamında “Yılın Türk Müziği” ödülüne layık görüldü.

6 eser Türkçe, 3 eser Boşnakça ve 3 eser de Arnavutça olarak dinleyicilere sunuluyor
Saraybosna, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'dan derlemeleri içeren eserde, Balkanlarda tasavvuf kültüründen musikiye kadar çeşitli konular ele alınıyor, 125 eser notaları ile birlikte okuyuculara sunuluyor ve eser zengin bir fotoğraf arşiviyle destekleniyor. Albümde ise 6 eser Türkçe, 3 eser Boşnakça ve 3 eser de Arnavutça olarak dinleyicilere sunuluyor.

“Bu eser ortak manevi değerlerimizi gözler önüne seren çok değerli bir çalışma olmuş”
Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi olarak Balkan coğrafyası ile ilgili yapılan çalışmalara her zaman destek verdiklerini belirterek, “Balkan vizyonu ile ön plana çıkan Trakya Üniversitesi akademisyenlerinin, böylesi kapsayıcı ve kültürleri birleştirici bir çalışmaya imza atmasını oldukça önemli buluyorum. Bu eser ortak manevi değerlerimizi gözler önüne seren çok değerli bir çalışma olmuş. Bu değerli çalışmanın karşılıksız kalmayıp Türkiye Yazarlar Birliğince ödüle layık görülmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Başta değerli öğretim üyemiz Doç. Dr. Abas Jahjai olmak üzere bu kıymetli eseri ortaya koyan herkesi tebrik ederim” dedi.

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