Yangını soğutma çalışmaları 6 saattir devam ediyor

Edirne Müftülüğünün 140 yıllık tarihi binası yangında küle döndü. Soğutma çalışmaları 6 saattir devam ediyor.
Selimiye Camii'nin arkasında bulunan Edirne Müftülüğünün tarihi iki katlı ahşap binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ahşap binanın alevler içerisinde olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu alevleri kontrol altına alabildi.
Zaman zaman belirli bölgelerden alevler yükselmeye devam ederken, 6 saattir süren soğutma çalışmaları halen sürüyor.
Binanın 140 yıllık olduğu ve koruma statüsünde bulunduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.