Evi soyup soğana çevirdiler, para edecek her şeyi çaldılar Ev sahipleri şaşkın: “Bir sabah evimize geldiğimizde baktık hiçbir şey kalmamış”

Edirne’de, Medresealibey Mahallesi 1. Helvacıbaba sokakta bulunan ve kentsel dönüşüm nedeniyle bina sahipleri tarafından boşaltılan üç katlı bir evin içindeki para edecek tüm malzemelerin çalındığı iddia edildi.



Para edecek her şeyi söktüler

Ev sahiplerinin evlerinin kentsel dönüşüme geçmesi istemiyle başvuru yapıp bir süre önce başka evlere kiracı olarak taşınmasının ardından eve giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, evin içindeki kombi, petek, mutfak dolapları, perde, çeşmeleri söküp çaldı. Evin kapı ve pencerelerinin de yerinden sökülüp alındığı hırsızlık olayında, ev sahipleri büyük şok yaşadı.



“Bir sabah evimize geldiğimizde baktık hiçbir şey kalmamış”

Ev sahibi Özlem Çağırgacı, beş ay önce başka bir eve taşındıklarını belirterek, evinde yaklaşık 20 bin liralık zarar olduğunu belirtti. Çağırgacı, “4 yıldır burada ikamet ediyorum. Evimiz kentsel dönüşüm olacak diye 5 ay önce kiraya taşındık ancak evimizde doğalgaz petekleri, kombi, mutfak dolapları, perdeler, evin kapıları ve pencereleri duruyordu. Bir sabah evimize geldiğimizde baktık hiçbir şey kalmamış. Çeşme tesisatlarından evin kapılarına kadar her şeyi almışlar. Biz mağdur bir vaziyetteyiz. Evimde 20 bin liralık kaybım var. Valilikten bir an önce karar çıkıp bu evin yıkılıp kentsel dönüşüm kapsamında yapılmasını istiyorum. Apartmanın tüm dairelerinden hırsızlık yapılmış, kapılar sökülmüş, petekler çalınmış, pencereler bile yerinden çıkarılmış. Biz mağduruz yani. Şikayette bulunduk. Para edecek her şeyi almışlar yani” dedi.

