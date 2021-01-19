Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Edirne'de tarihi müftülük binası yandı(2)BAŞSAVCI İNCELEME YAPTI

Edirne'de henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yanarak kullanılamaz hale gelen tarihi İl Müftülük binasında Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Arnak ile birlikte inceleme yaptı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasını sürdürdüğü binada ayrıca Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu da incelemelerde bulundu.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma sürüyor.

TARİHİ BİNA

Tarihi ahşap ve tuğla örgü binanın 1881 yılında yapıldığı, ipek böceği üretiminde kullanıldığı öğrenildi. 1935 yılında ilkokul olarak kullanılan binanın yaklaşık 30 yıl önce de İl Müftülüğü'ne devrildiği ve 2018 yılında onarımdan geçirildiği kaydedildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2021-01-19 12:17:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.