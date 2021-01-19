Sokak kısıtlamasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

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EDİRNE (DHA)EDİRNE'de, sokağa çıkma kısıtlamasında gece bekçileri tarafından durdurulan motosiklet sürücüsünün çantasından 3,8 gram skunk ve 1 hassas terazi çıktı. Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Edirne'de devriye gezen gece bekçileri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Talatpaşa Mahallesi'nde seyir halinde olan motosikletli sürücüsünü durdurdu. Motosikletten inip, elindeki çantayı yere atarak kaçmak isteyen sürücü, takviye gelen polis ekiplerince yakalandı. M.Ö. olduğu belirlenen şüphelinin yere attığı çantadan 3,8 gram skunk ve 1 hassas terazi çıktı. Gözaltına alınan M.Ö., sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2021-01-19 15:14:52



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