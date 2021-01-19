Edirne´de 4 milyonluk uyuşturucuyu narkotik köpeği `Taklit´ buldu 

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE (DHA)EDİRNE´de, Kapıkule Sınır Kapısı´ndan Türkiye´ye giriş yapan bir araçta jandarmanın narkotik köpeği `Taklit´ ile yaptığı aramada piyasa değeri 4 milyon TL olan 33 kilo 40 gram marihuana ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avrupa´dan Türkiye´ye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen araç, Kapıkule Sınır Kapısı´ndan Türkiye´ye giriş yaptığı sırada durduruldu. Ekiplerin, narkotik dedektör köpeği `Taklit´ ile araçta yaptığı aramada; gizli bölmelere saklanmış piyasa değeri 4 milyon TL olan 33 kilo 40 gram marihuana ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, ismi açıklanmayan araç sürücüsü gözaltına alındı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2021-01-19 17:53:31
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