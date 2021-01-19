Taksideki yolcunun çantasından 951 uyuşturucu hap çıktı

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan ticari takside bulunan yolcunun çantasında, 951 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir beldesinde durumundan şüphelendikleri ticari taksiyi durdurdu. Takside yolcu olarak bulunan şüphelinin çantasında yapılan aramada, 951 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el konulurken, adı açıklanmayan şüpheli ise gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-01-19 18:15:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.