'Şüphe' üzerinde durdurulan araçta 1 kilo esrar ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta 1 kilo 194 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Edirne ve Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ehliyeti olmadığı belirlenen sürücü araçtan indiği sırada, cebinden çıkarttığı peçeteyi yere attı. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, peçetenin içinde 4 gram esrar olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada ise 1 kilo 194 gram esrar, 1 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 900 lira ele geçirildi. Sürücü ile beraberindeki 2 kişi gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-01-20 11:36:33



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