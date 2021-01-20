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Binali Yıldırım: Ankara'da artık gizli ortaklar yok

DHA

Binali Yıldırım: Ankara'da artık gizli ortaklar yok


Ali Can ZERAY Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)AK Parti İzmir Milletvekili  Binali Yıldırım, parlamenter sistemi savunan muhalefeti eleştirerek, "Türkiye'de vesayet dönemini kalıcı olarak ortadan kaldırdık. Artık milletin vekilleri ile milletin lideri Cumhurbaşkanı aynı günde her beş senede seçilecek. Böylece Ankara'da artık gizli ortaklar yok" dedi.
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, partisinin Edirne il kongresine katıldı. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki kongrede partililere seslenen Yıldırım, Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla 18 yılı geride bıraktığını ve bu süreçte bir çok kez darbeci vesayetle karşı karşıya geldiklerini dile belirterek, "Sistem değişikliğini MHP ile beraber başbakanlığım döneminde başlattık ve 16 Nisan 2017 referandumu ile artık Türkiye'de vesayet dönemini kalıcı olarak ortadan kaldırdık. Artık milletin vekilleri ile milletin lideri Cumhurbaşkanı aynı günde her beş senede seçilecek. Böylece Ankara'da artık gizli ortaklar yok" dedi.
'MEMLEKET SORUNLARI BU KADAR HIZLI ÇÖZÜLEBİLİR MİYDİ?'
Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirenlere  seslenen Yıldırım, "Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili çok şey söyleniyor. Ne söylüyorsunuz diye sorduğumuzda ortada bir şey yok. Alternatifiniz ne, içeriğiniz ne? Nasıl bir model öneriyorsunuz? Millet karar vermiş, yüzde 52 destek vermiş, neden? Bir daha vesayet olmasın. Milletin iradesini doğrudan sandıkta tecelli etsin ve seçimden seçime millet iradesini yeniden ifade etsin. Sistem eğer böyle olmasaydı, bu pandemi döneminde bu kadar hızlı kararlar alınabilir miydi? Memleketin sorunlarına bu kadar hızlı çözümler üretebilir miydik? Bunu yaşayan bilir" diye konuştu.
'BU SİSTEM MİLLİ İRADEYİ SEÇİLMİŞLERE VERİYOR'
Kendisinin parlamenter sistemin son başbakanı olduğunu hatırlatan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni en fazla isteyenlerden birisi olduğunu kaydeden Yıldırım, "Ben parlamenter sistemin son başbakanıyım. Sistemin değişmesini de hararetle en fazla isteyenlerden birisiyim. O zaman da ifade ettim. Bu sistem babayla oğulu birbirine düşürür. Çünkü darbelerin arkasında kurgulanan anayasalarla maalesef millet iradesi seçilmişlere ancak kısmen verilmiş. Diğeri hiç millete hesap vermeyen milletin önüne gitmeyen bir takım vesayet odaklarının elinde kalmış. İşte sistem değişikliği, doğrudan, demokrasiyi işleten ve milli iradeyi de doğrudan ülkeyi yöneteceklere, mecliste yasama görevi yapacak vekillere veriyor" ifadelerini kullandı.
'FİKİR PAYLAŞACAĞINIZA, NİYE SİSTEMLE UĞRAŞIYORSUNUZ?
Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştiren muhalefet partilerine çağrıda bulunan Binali Yıldırım, "Muhalefet partileri, diğer ittifak, siz memleketin sorunlarına, memleket içi yapacağınız işlere dair vatandaşlarımıza fikirlerinizi paylaşmak için mesai harcamanız gerekirken neden takılıp sistemle uğraşıyorsunuz? Sistemin kararını veren millet. Eğer sistemle ilgili tekrar bir karar değişikliği olacaksa, onu da yine millet verir. İhtiyaç duyarsa verir" dedi.
'EN GELİŞMİŞ ÜLKELER, YARIM GRAM MİKROPLA DİZE GELDİ'
Koronavirüs sürecini en iyi yöneten ülkelerin arasında Türkiye'nin geldiğini ifade eden Binali Yıldırım, "Koronavirüs süreci dünyanın dengesini bozdu. Nasıl bozdu? Dünyada böbürlenen, en gelişmiş ülkeler bile topu topu yarım gram olan şu mikropla dize geldi. Başa çıkamadılar. Amerika'nın, Avrupa'nın halini gördük. Yerle bir oldular. Bizim şehir hastanelerimizi, acımasızca eleştirenlerin Cumhurbaşkanımızı, AK Parti iktidarının vizyonuna ne kadar uzak olduklarını yine bu pandemi döneminde gördük. Bu hastaneler hayat kurtardı, bu hastaneler mikropla, virüsle mücadelede bize güç kattı ve bu süreci en başarılı şekilde yöneten ülkeler arasında yerimizi aldık" şeklinde konuştu.
'HIZLI TREN İÇİN ÇOK MÜCADELE ETTİK'
Konuşmasının sonunda Halkalı Kapıkule Hızlı Tren Projesi'ne değinen Yıldırım, "Edirne İstanbul Hızlı Tren Projesi. Önceki dönem milletvekilimiz Rafet bey hatırlar. O da çok gayret etti. O projenin finansmanı için ne kadar Avrupa Birliği ile mücadele ettiğimi hatırlıyorum. O proje için İPA fonlarından 240 milyon evro parayı çıkardık ve projeyi başlattık. Bir, iki yıl içerisinde inşallah proje Çerkezköy'e kadar, Çerkezköy'den Halkalı'ya da ayrıca devamı yapılacak. Böylece hızlı tren hattı Edirne'den Ankara'ya, önümüzdeki yılın sonunda da Sivas'a kadar ulaşmış olacak. İşte ufuk bu, vizyon bu, hizmet bu" dedi.
Kongrede AK Parti Edirne İl Başkanlığı'na halen görevde bulunan Belgin İba seçildi. DHA-Politika Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER
2021-01-20 17:20:30

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