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Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi

DHA

Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi


Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)BULGARİSTAN'da aşırı yağış nedeniyle taşan Tunca Nehri'nin sularıyla birlikte yüzlerce su maymunu Edirne'ye geldi. Tunca ve Meriç nehirleri kıyısındaki sulak alanlara yerleşen su maymunları, kurbağa ve bitki kökü yiyerek besleniyor. DHA, su maymunlarını dronla görüntüledi.
Geçen hafta etkili olan yağışlar, Tunca ve Meriç nehirlerinin taşmasına neden oldu. Tunca nehrinin Bulgaristan'da da taşkına neden olmasıyla anavatanı Güney Amerika olan yüzlerce su maymunu Edirne'ye geldi. Bulgaristan´daki çiftliklerde kürkleri için özel yetiştirilen su maymunlarının Edirne'ye gelmesi, vatandaşlarda heyecan yarattı.
Tunca ve Meriç nehirlerinin kıyısındaki sulak alanlarda yaşamaya başlayan su maymunları, kurbağa ve bitki kökleri yiyerek besleniyor.
Kemirgen hayvan türlerinden olan su maymunlarının görünüşlerinin dev bir fareyi andırdığı erkeklerinin 8, dişilerinin ise yaklaşık 5 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi.
Her yıl su taşkınlarıyla kente gelen su maymunları, fotoğrafçıları ile belgeselcilerin büyük ilgisini çekiyor.
'İNSANDAN KAÇMIYORLAR'
Kazanova Deresi'nin yanında besicilik yapan Osman Tireler, su maymunlarının doğaya zarar verdiklerine şahit olmadığını söyledi. Tireler, "Derede yaşıyorlar. Yaklaşık 3040 tane su maymunu gördüm. İnsan gördüklerinde kaçmıyorlar. Bu hayvanların, bize bir zararı yok. Kurbağa ve bitki kökü yiyerek besleniyorlar. Bulgarların özel çiftlerde ürettikleri bu hayvanları, ben de merak edip araştırdım. Su taşkınlarıyla birlikte ilk defa bizim tarafa 40 sene önce gelmeye başlamışlar. Zarar vermeden burada, onlara bakıyoruz" dedi.
'İLK GÖRDÜĞÜMDE FARE SANDIM'
Su maymunlarını ilk gördüğünde fare zannettiğini belirten çiftçi Ramiz  Millet, "Her gün buradalar, görüyorum. Çok güzel hayvanlar, tehlikeleri yok. Doğayla uyumlu. Bizim, bir parçamız oldular. Balık gibi suda geziyorlar. Merak edip araştırdım, ilk gördüğümde fare sandım. Sonra öğrendim ki anavatanı Güney Amerika ve kürkleri için özel üretiliyor" diye konuştu.
DRONDAN ÇIKAN SESTEN KORKUP KAÇTILAR
Su maymunları, DHA tarafından dronla görüntülendi. Su kenarına açtıkları çukurlarda yavrularıyla yaşadıkları görülen 15´den fazla su maymunu, drondan çıkan sesi duyunca, ürküp kaçtılar. Su maymunları, hızla yaşadıkları alanlardan uzaklaşarak çalıların arasına gizlenerek izlerini kaybettirdi. İnsandan korkmayan su maymunlarında, dişiler ses duyunca yavrularının önüne geçip, siper oluyor.
 DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU
2021-01-21 10:17:35

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