‘Kosova Teknopark’ için Kosova’da imza töreni gerçekleştirildi

Kosova Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Trakya Üniversitesi arasında “Kosova Teknopark” için protokol imza töreni gerçekleştirildi.

İnovasyon, ArGe ve teknolojinin merkezi olan “Teknopark” modeli, Trakya Üniversitesi ile Kosova’ya taşınıyor. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Kosova Sanayi ve Ticaret Bakanı Vesel Krasniqi arasında imzalanan protokol sayesinde, Kosova Teknopark’ın ilk adımları atılıyor.

Trakya Teknopark modelinin uygulanacağı ve Kosova için bir ilk olacak yeni yapılanma ile Kosova başta olmak üzere Balkanların ekonomik, teknolojik ve inovatif gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Trakya Üniversitesi ve Kosova heyetleri arasında Ekim 2020’den bu yana devam eden görüşmeler sonuç vermeye başladı. İki heyet arasında Kosova’nın başkenti Priştine’de protokol imzalandı. İmza törenine, Trakya Üniversitesi’ni temsilen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Trakya Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir ile Özel Kalem ve Basın Danışmanı Öğr. Gör. Kıvanç Ada katılırken; Kosova heyetinden ise Sanayi ve Ticaret Bakanı Vesel Krasniqi, Bakanlık Müsteşarı Gentiana Islamaj, Kabine Şefi Albert Maxhuni, Genel Müdür Kreshnik Thaqi ve Bakan Danışmanı Mert Aşıkferki katıldı.

Kosova Sanayi ve Ticaret Bakanlığı binasında gerçekleştirilen törende, Kosova Teknopark fikrinin hayata geçmesi için yoğun çaba sarf eden, Trakya Üniversitesi mezunu, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Başdanışmanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Prizren Şubesi Başkanı Levent Buş da hazır bulundu.



“Kosova ve Balkanlara sunduğumuz tüm hizmetler gibi teknopark modeli de Balkanlar sevdamızın tezahürüdür”

Kosova’yı dost ve kardeş ülke olarak gördüklerini, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da gelişmesi için çabaladıklarını ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Bugün ilk adımlarını attığımız Kosova Teknopark ile bu alandaki eşsiz bilgi birikimimizi gönül coğrafyamıza taşıyoruz. Trakya Üniversitesi olarak, bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda hiçbir beklenti içine girmedik, bundan sonra da girmeyeceğiz. Kosova ve Balkanlara sunduğumuz tüm hizmetler gibi teknopark modeli de Balkanlar sevdamızın tezahürüdür” şeklinde konuştu.

Kosova başta olmak üzere tüm Balkanların gelişimine destek olmak, kendi değerlerini üretmelerini sağlamak, iktisadi gelişime katkı sunmak adına proje üretmek ve bunları hayata geçirmek için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu. “Ülkemizden aldığımız güçle eğitimden sağlığa, kültürden bilime tüm alanlarda koşulsuz, şartsız Balkanların hizmetindeyiz. Bugün tarihî bir protokole imza atıyor, Türkiye ve Trakya Üniversitesi’nin elindeki kıymetleri Balkanların da hizmetine sunuyoruz” dedi.



“Türkiye’nin ihracat kalemlerine teknopark modelini de ekleyecek olmanın gururunu yaşıyoruz”

Trakya Teknopark’ın 81 firması ve 270 çalışanı ile büyük bir potansiyeli bünyesinde barındırdığını, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi ve geliştirilmesinde önemli rol oynadığını, yerli ve milli üretim seferberliğine katkı sunduğunu belirten Prof. Dr. Tabakoğlu, “Burada üretilen ürün ve hizmetler ihracat kalemlerimiz içinde yer alırken bugün teknopark modelimizi de dost ve kardeş ülke Kosova’ya ihraç ediyoruz. Bu adımla iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha da güçleneceğine inanıyoruz. Bilişimden teknolojiye, eğitimden ArGe’ye kadar birçok alanda firmalara kapılarını açan Trakya Teknopark, deneyimini, bilgisini ve ufkunu Kosova ile paylaşıyor. Bu adım, Kosova ve Balkanlar için tarihî nitelikte bir adım. Buraya taşıyacağımız teknopark modeli ile Kosova’nın ekonomik ve teknolojik gelişimine çok önemli katkılar sunmayı hedefliyoruz. Kosova Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile hayata geçireceğimiz çalışmalar sayesinde Kosovalı gençlere yepyeni istihdam alanları sunacağız. Beyin göçünün önüne geçerek Kosova’nın her anlamda gelişimine ivme kazandıracağız. Burada filizlenecek teknopark, aynı zamanda yurt dışına açılmayı planlayan Türk şirketleri için de önemli fırsatlar sunacak. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyor, Trakya Üniversitesi ve Kosova Sanayi ve Ticaret Bakanlığı heyeti ile birlikte değerli mezunumuz, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Başdanışmanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Prizren Şubesi Başkanı Levent Buş’a katkı ve emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Dileğimiz, Türkiye’nin Balkanlar politikasından aldığımız güçle teknopark modelimizi, Kosova’nın ardından Makedonya başta olmak üzere farklı Balkan ülkelerine de taşımak. Bu konudaki çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.



“Kosova ve Balkanlar adına, Türkiye ve Trakya Üniversitesi’ne gönülden teşekkür ediyoruz”

Kosova için tarihî günlerden birinin yaşandığını belirten Kosova Sanayi ve Ticaret Bakanı Vesel Krasniqi, Trakya Üniversitesi’nin destekleriyle Priştine’de hayata geçirecekleri Kosova Teknopark sayesinde Kosovalı gençleri ülke sınırları içerisinde teknoloji, ArGe ve inovasyona yönlendirerek bir istihdam üretecek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Bu adımın tüm planlamasını ve modellemesini büyük bir coşku ve memnuniyetle gerçekleştiren Trakya Üniversitesi’ne teşekkür eden Bakan Vesel Krasniqi, “Türkiye, Kosova ve Kosova halkının en büyük destekçileri arasında yer alıyor. Yıllar önce genç Kosova Cumhuriyeti’ni tanıyan ilk ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bu desteğini, bugün de her konuda ve güçlü bir şekilde yanımızda hissediyoruz. Bugün, Türkiye ve Kosova arasındaki iş birliklerine bir yenisini daha ekledik. Öğrencilerimizin eğitimine, hastalarımızın tedavisine ve daha birçok vesile ile ülkemize destek veren dost ve kardeş ülke Türkiye ile Balkan coğrafyasının en değerli eğitim kurumlarından biri olan Trakya Üniversitesi’ne, Kosova ve Balkanlar adına gönülden teşekkür ediyoruz. Trakya Üniversitesi’nin, teknopark fikrinin ortaya çıktığı ilk andan bu yana kararlı bir şekilde bu adımın takipçisi olması ve verdiği tüm sözleri yerine getirerek çalışmayı bu aşamaya taşıması bizim için çok değerli. Ekim 2020’de bu fikir ortaya çıktığında Trakya Üniversitesi’nin kıymetli Rektörü, dostumuz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve değerli çalışma arkadaşları bu işe sahip çıktılar. Alt ve üst çalışma grupları tarafından yürütülen görüşmelerin ardından çok kısa bir süre içerisinde bugün bu protokolü imzalama aşamasına geldik. Büyük bir motivasyon, kararlılık ve azimle bizlere destek veren, Kosova’nın gelişimi ve kalkınmasında sorumluluk alan Türkiye ve onun güzide üniversitesi Trakya Üniversitesi’ne, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve ekip arkadaşlarına Kosova halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

İmza töreni sonrası Trakya Üniversitesi ve Kosova heyeti, Kosova Sanayi ve Ticaret Bakanlığı binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.