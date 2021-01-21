Roman müziğinin efsanesi Deli Selim, 26 yıl sonra ilk kez mezarı başında anıldı



Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE (DHA)ROMAN müziğinin efsanelerinden, klarnet ustası 'Deli Selim' lakaplı Selim Kızılcıklar, vefatının 26'ncı yıl dönümünde Edirne'de ilk kez mezarı başında anıldı. Duygusal anların yaşandığı anmada Kızılcıkların eşi Ayşe Kızılcıklar (76), "Radyoda şarkılarını duyuyorum, hüzünleniyorum, ağlıyorum. Keşke hep yanımızda olsaydı" dedi.

Edirne'de, çocuk yaşta tanıştığı klarnetle başladığı müzik yolculuğunda, nota bilmemesine rağmen adını Roman müziğinin efsaneleri arasına yazdıran 'Deli Selim' adıyla tanınan Selim Kızılcıklar, vefatının 26'ncı yıl dönümünde Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği tarafından Acı Çeşme Mezarlığı'nda mezarı başında anıldı. Müzik yaşamı boyunca çaldığı klarnet nedeniyle usta ve efsane olarak anılan Kızılcıklar'ın anma törenine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, eşi Ayşe Kızılcıklar, oğlu Murat Kızılcıklar, kızı Çiğdem Çakırlar katıldı.

'ŞARKILARINI DUYUNCA HÜZÜNLENİYORUM'

Duygu dolu anların yaşandığı törende konuşan Selim Kızılcıklar'ın eşi Ayşe Kızılcıklar, eşinin her şarkısını radyoda duyduğunda hüzünlendiğini söyledi. Kızılcıklar, eşinin kimsenin kalbini kırmayan çok iyi bir insan olduğunu ifade eden Kızılcıklar, "Çok güzel insandı, kimsenin kalbini kırmazdı. Büyük insanla büyük olur, küçükle küçük olurdu. Genç yaşta bıraktı, bizi gitti. Klarnetini müzeye verdik, orada sergilenmesi için. Çok zorluk çektik birlikte ama bizi ölüm ayırdı. Radyoda şarkılarını duyuyorum, hüzünleniyorum, ağlıyorum. Keşke hep yanımızda olsaydı" dedi.

'ANMA TÖRENİNİ GELENEKSEL HALE GETİRECEĞİZ'

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, Kızılcıklar'ın Roman kültürüne büyük katkıları olduğunu ve sorunlarını notalara döktüğünü söyledi. Şallı, "Kendi iç değerlerimiz olan, Roman kültürüne büyük katkıları olan ve aynı zamanda da şarkılarıyla, sözleriyle Romanların psikolojisini müzik notalarına döken merhum Deli Selim ağabeyimizi burada anıyoruz. Ekmek kapısı olarak gördüğü müzik icrasında evine ekmek götürdü ve çoluk çocuğuna sahip çıktı. Bununla birlikte gerçekten Roman kültürüne, müziğine çok değerli katkılar sunan Muhacir İbrahim'i de, o da çok değerli bir sanatçıydı, onu da unutmamak adına kendisini ve diğer saz arkadaşlarını da rahmetle anıyoruz. Buradaki etkinliği geleneksel hale getirmek istiyoruz" diye konuştu.

'TÜRK MÜZİĞİNDE UNUTULMAZ İZLERİ VAR'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Deli Selim'in kendisini sanatıyla yıllar boyunca anlattığını ve Türkiye'nin hafızasında unutulmaz, derin bir iz bıraktığını söyledi. Gürkan, "Sanatın ve sanatçının özelliği bu, kendisi bu dünyadan göçse de eserleri kalıyor, baki oluyor. O yüzden Deli Selim'in hem Edirne hem de Türk müzik hayatının içerisinde unutulmaz, derin bir izi var. Edirne Belediyesi olarak kabrini de en kısa zamanda düzenleyerek ona yakışır bir hale getireceğiz. Diğer taraftan Roman kardeşlerimizin sanatla ilgili, özellikle müzikle ilgili doğal bir yetenekleri var. Bununla ilgili yine Edirneli olan çok değerli klarnet virtüözü Serkan Çağrı ile bir projemiz var, çok yakında onu da açıklayacağız. Böylece bu Allah vergisi yeteneğin daha bilimsel metotlarla işlenmesiyle bu çocuklarımızın da hem sanatlarını icra etme hem de bir meslek edinmeleri yolunda önemli bir mesafe kat edeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Anma etkinliği, okunan duaların ardından sona erdi.

DELİ SELİM

Roman müziğinin efsane isimlerinden olan ve Edirne'nin en iyi klarnetçisi olarak kabul edilen Deli Selim lakaplı Selim Kızılcıklılar, 1945 yılında Edirne'nin Küçükpazar semtinde dünyaya geldi. Müzik yaşamı boyunca çaldığı klarnet nedeniyle usta ve efsane olarak anılan Deli Selim, Ayılana gazoz bayılana limon, Mastika, Karaçalı, Kapıkule, Gogocular, Fasulya gibi Roman şarkılarıyla tüm Türkiye'de tanındı. Deli Selim, 1995 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU

2021-01-21 14:20:17



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