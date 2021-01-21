Yanan tarihi müftülük binası, aslına uygun yeniden inşa edilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yanan tarihi müftülük binası, aslına uygun yeniden inşa edilecek

DHA

Yanan tarihi müftülük binası, aslına uygun yeniden inşa edilecek


Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE (DHA)EDİRNE'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale gelen tarihi müftülük binası, aslına uygun olarak yeniden inşa edilecek. Edirne Valisi Ekrem Canalp, "İnşallah bir yıldan daha az zaman içerisinde bu tarihi yapıyı aslına uygun şekilde yeniden inşa edeceğiz" dedi.
Edirne'de 1881 yılında inşa edilen ve ilk olarak 'Böcek Mektebi' olarak kullanılan, daha sonra ki yıllarda ise Edirne İl Müftülüğü binası olarak hizmet veren tarihi yapı, pazartesiyi salıya bağlayan gece, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Tarihi Selimiye Camii'nin hemen arkasında bulunan tarihi yapının yok olmasına neden olan yangınla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
'CİĞERLERİMİZ DE YANDI'
Yangının çıkış nedeni henüz açıklanmazken Edirne Valisi Ekrem Canalp, bugün tarihi binanın önünde açıklama yaptı. Vali Canalp, tarihi binayla birlikte ciğerlerinin de yandığını belirterek, "İki gün önce saat 04.00'te, halk arasında 'Böcek Mektebi' olarak bilinen ve daha sonrasında da müftülüğe 30 yıl öncesinde tahsis edilmiş olan tarihi yapılarımızdan bir tanesi olan, Selimiye'nin gölgesindeki sivil mimari örneğindeki tarihi binada bir yangın çıktı. Ben saat 04.40 sularında geldiğim zaman bütün Edirnelilerin hissettiği duyguyu hissettim. Binayla beraber aslında içimiz de tarihin bir parçasıyla birlikte yanıyordu. Ve bütün Edirnelilerin düşündüğü gibi ciğerlerimiz de yandı. Edirne bir tarih kenti, tarihi dokusuyla müthiş şekilde hissedilebildiği bir kent. Ve Böcek Mektebi de aslında bizim güçlü olan tarihi dokumuzun, geçmişimizin, tarihi mirasımızın bir parçası. Öyle bir parça ki aslında bütün Edirnelilerin, herkesin de hatırasının olduğu bir bina. Bu bina okul olarak, sürücü kursu olarak da hizmet vermiş, herkesin hatırası olduğu bir bina. Bu kadar hatırası olan bir binanın yanması da hepimizde derin bir üzüntüye sebebiyet verdi" dedi.
'1 YIL İÇİNDE ASLINA UYGUN ONARACAĞIZ'
Vali Canalp, tarihi binanın 1 yıl ve daha kısa sürede aslına uygun şekilde onarılacağını söyledi. Tarihi binanın rölöve çalışmasının hazır olduğunu kaydeden Canalp, "Bizlere düşen bir görev var; bu tarihi yapıyı tekrar diriltmek, tekrar inşa etmek. Bunun için de valiliğimiz, şu anda daha önce rölövelerini çıkarmış olduğumuz bu binayı, bir aylık süre içerisinde projelendireceğiz, koruma kurulumuzla beraber ortak bir çalışma yapacağız. Ve inşallah bir yıldan daha az zaman içerisinde bu tarihi yapıyı aslına uygun şekilde, var olduğu o sivil mimari örneği ile inşallah yeniden inşa edeceğiz" diye konuştu.
'İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATTIK'
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini ayrıca Edirne Valiliği´nce idari soruşturma da açıldığını belirten Vali Canalp, "Yangın ile ilgili şu anda hem Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'mızın yürüttüğü çalışma var, aynı zamanda valilik olarak da başlatmış olduğum bir idari soruşturma var. Yangının gerçek sebebinin bu iki soruşturmanın neticesinde ortaya çıkacağını söyleyebilirim. Şu anda elektrik ve elektrik sistemi üzerinden kaynaklı olabileceğine ilişkin bir ön değerlendirme var. Kesin sonuçları soruşturmanın sonunda söylemek uygun olacaktır" diye konuştu. 
Gazetecilerin, 'Edirne'de çok sayıda tarihi binalar bulunduğunu ve bazılarının yandığını' sorması üzerine Canalp, şunları söyledi:
"Bununla ilgili yapmamız gereken birkaç tane şey var. Birincisi, tarihi yapının biri yandı. Ama şükürler olsun ki biz Edirne Valiliği olarak pek çok tarihi yapının rölövesini çıkarmış durumdaydık. Yine aynı şekilde bu yanmış olan tarihi yapının da rölövesini çıkarmış olduğumuz için şu anda yanmış olan binanın aslına uygun birebir şekilde yapımı mümkün hale gelebilecek. İkincisi, yangınların tekrar ortaya çıkmasını engelleyecek sistemler. Tarihi dokuları çok zedelemeden, bunlara zarar vermeden özelikle ön uyarı sistemlerini çok iyi uygulamak gerekiyor. Yangın saat 04.00'te başladı, çok kısa süre içerisinde itfaiye buraya yetişti. Arkasından da diğer itfaiyeciler yetişti. Ama bina tamamen ahşap olduğu için ben 40 dakikada buraya geldiğim zaman, yangın binanın neredeyse yüzde 80'ini sarmış durumdaydı, pek çok yer de çökmüş durumdaydı. Tarihi yapılar, özelikle ahşap olan yapılar, yangına karşı çok hassas olan yapılar. Dolayısıyla bunların korunmasında özel yöntemler ve teknikleri uygulamak gerekiyor. Edirne'de bunların örnekleri de çok fazla. Hem merkezimizde hem de ilçelerimizde ahşap örnekleri çok fazla. Tüm Türkiye'de olduğu gibi buradaki ahşap yapılar için de çok özel tedbirleri almaya devam edeceğiz." DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Resul ORUÇOĞLU
2021-01-21 15:30:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Roman müziğinin efsanesi Deli Selim, 26 yıl sonra ilk kez mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Roman müziğinin efsanesi Deli Selim, 26 yıl sonra ilk ...
Bir gecede kül olmuştu, sevindirici müjdeyi Vali verdi Edirne’de yangın sonrası küle dönen tarihi müftülük konağı yeniden ayağa kaldırılacak
YEREL HABERLER Bir gecede kül olmuştu, sevindirici müjdeyi Vali ...
‘Kosova Teknopark’ için Kosova’da imza töreni gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ‘Kosova Teknopark’ için Kosova’da imza töreni ...
Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi
YEREL HABERLER Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını ...
Edirne’de 7 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Edirne’de 7 kaçak göçmen yakalandı
Binali Yıldırım Edirne’de
YEREL HABERLER Binali Yıldırım Edirne’de
Binali Yıldırım: Ankara'da artık gizli ortaklar yok
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: Ankara'da artık gizli ortaklar yok
Edirne’de ehliyetsiz sürücünün aracından uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Edirne’de ehliyetsiz sürücünün aracından uyuşturucu ...
Yolcu otobüsünde 58 şişe kaçak parfüm ele geçirildi
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde 58 şişe kaçak parfüm ele geçirildi
Edirne’de 5 bin 800 TL’lik kaçak parfüm ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne’de 5 bin 800 TL’lik kaçak parfüm ele geçirildi
'Şüphe' üzerinde durdurulan araçta 1 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER 'Şüphe' üzerinde durdurulan araçta 1 kilo esrar ele ...
Pandemide Türk kolonyasına dünyadan yoğun ilgi
YEREL HABERLER Pandemide Türk kolonyasına dünyadan yoğun ilgi
Edirne'de don olayına karşı sobalı ve zirai örtülü önlem
YEREL HABERLER Edirne'de don olayına karşı sobalı ve zirai örtülü ...
Taksideki yolcunun çantasından 951 uyuşturucu hap çıktı
YEREL HABERLER Taksideki yolcunun çantasından 951 uyuşturucu hap ...
Edirne´de 4 milyonluk uyuşturucuyu narkotik köpeği `Taklit´ buldu 
YEREL HABERLER Edirne´de 4 milyonluk uyuşturucuyu narkotik köpeği ...
Kapıkule’de 4 milyon TL’lik mariuhana ele geçirildi
YEREL HABERLER Kapıkule’de 4 milyon TL’lik mariuhana ele geçirildi
‘Abay köşesi’ ve ‘Düsen Kaseinov’ sanat sınıfı açıldı
YEREL HABERLER ‘Abay köşesi’ ve ‘Düsen Kaseinov’ sanat sınıfı açıldı
Sokakta yürürken düşüp, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sokakta yürürken düşüp, hayatını kaybetti
Sokak kısıtlamasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Sokak kısıtlamasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli ...
Küle dönen müftülük binasının acı yüzü ortaya çıkıyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş paylaşım yaptı
YEREL HABERLER Küle dönen müftülük binasının acı yüzü ortaya ...
Edirne'de tarihi müftülük binası yandı(2)
YEREL HABERLER Edirne'de tarihi müftülük binası yandı(2)
Evi soyup soğana çevirdiler, para edecek her şeyi çaldılar Ev sahipleri şaşkın: “Bir sabah evimize geldiğimizde baktık hiçbir şey kalmamış”
YEREL HABERLER Evi soyup soğana çevirdiler, para edecek her şeyi ...
Yangını soğutma çalışmaları 6 saattir devam ediyor
YEREL HABERLER Yangını soğutma çalışmaları 6 saattir devam ediyor
Edirne'de tarihi müftülük binası yandı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Edirne'de tarihi müftülük binası yandı/ Ek ...