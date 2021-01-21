Romanya’ya giden araçta binlerce liralık kaçak eşya ele geçirildi

Edirne’de jandarma ekiplerince TEM Gişeler mevkiinde durdurulan bir araçta fatura ve belgesi bulunmayan bin 982 adet kaçak parfüm, 448 adet spor ayakkabısı, bin 206 kilogram yabancı menşeili örgü peyniri, 37 adet güneş gözlüğü, 21 adet bayan el çantası ve 259 giyim malzemesi ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 20 Ocak 2021 günü TEM Gişeleri yol arama ve kontrol noktasında icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti esnasında İstanbul'dan Romanya'ya gitmekte olan şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan arama neticesinde; fatura ve belgesi bulunmayan, bin 982 adet kaçak parfüm, 448 adet faturasız ve belgesiz spor ayakkabısı, bin 206 kilogram yabancı menşeili örgü peyniri, 37 adet faturasız ve belgesiz güneş gözlüğü, 21 adet faturasız ve belgesiz bayan el çantası, 259 adet çeşitli marka ve model faturasız ve belgesiz giyim malzemesi ele geçirildi.



Ele geçirilen, kaçak malzemelere el konulduğu ve şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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